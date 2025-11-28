Polska nie została zaproszona na szczyt pokojowy z udziałem USA i Ukrainy w Genewie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na kanale dziennikarza w serwisie YouTube przekonywał, że „byliśmy w tym czasie na rozmowach w Angoli”. Dopytany o brak naszej obecności w Szwajcarii odpowiedział, że Polska jest zbyt silna gospodarczo, a państwa zachodu „obawiają się konkurencji”…
Poseł Kowal został zapytany, dlaczego polskiej delegacji nie było na szczycie pokojowym w Genewie. Spotkali się tam przedstawiciele USA i Ukrainy.
Byliśmy w tym czasie na rozmowach w Angoli
— odpowiedział parlamentarzysta.
Myślę, że raczej marginalny
— stwierdził Rymanowski.
Kowal nie zgodził się z dziennikarzem, dlatego postanowił brnąć dalej…
Oceniam inaczej, ponieważ wiem na ten temat sporo. Myślę, że był bardzo ważny, był premier (Donald Tusk - przypis red.) i szefowie rządów. Jednocześnie na poziomie Rady Europejskiej funkcjonował praktycznie codziennie minister Radosław Sikorski. Wiem, że wersja pesymistyczna jest bardziej atrakcyjna, więc pan ciągnie w tym kierunku
— powiedział.
Polska zbyt silna, dlatego nie było jej w Genewie…
Rymanowski słusznie dopytał: „Zastanawiam się, dlaczego w Genewie byli nawet Włosi, a nie było Polaków?”.
Ponieważ w takich czasach jak ma się 3-4 miejsca i dużo bieganin, interpretacji, jak na przykład ze Stevem Witkoffem, to można mieć komfort, jeśli jest się analitykiem. Bardzo bym chciał być tutaj jako politolog, ale pewnie nie jestem w tej roli. Wtedy jest komfort analizować, kombinować, ale ma się coś innego. Należy się skupić na dwóch, trzech najważniejszych celach i do nich dochodzić. Więc celem nie jest siedzieć przy stole, tylko załatwić sprawę. Nie miejmy złudzeń. Polska pozycja gospodarcza jest traktowana poważnie, jako konkurencyjna. Nie bądźmy dziećmi, nie uważajmy, że wszyscy Anglicy, Francuzi i Niemcy nas kochają i do każdego stołu zaproszą
— ciągnął Kowal.
Czyli nie jesteśmy przy stole, bo się nas trochę boją?
— dopytał Rymanowski.
Tak, obawiają się konkurencji
— skwitował poseł KO.
