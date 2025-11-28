„Kierownictwo Prokuratury Krajowej poparło postulaty samorządu dotyczące reformy prokuratury. Za kluczowe uznano” – jak podkreślił rzecznik neo-PK prok. Przemysław Nowak – rozdzielenie funkcji ministra i Prokuratora Generalnego oraz konstytucyjne gwarancje niezależności prokuratury. Postulat ten zgłaszany przez koalicję 13 grudnia jeszcze długo przed wyborami w 2023 roku, ale do tej nie został on zrealizowany. Warto przy tym zauważyć, że kiedy teraz znowu próbuje się przekonywać opinię publiczną, że potrzebne jest rozdzielenie tych funkcji, to obecnie sprawuje je jednocześnie człowiek, który… był sędzią, czyli osobą rzekomo apolityczną.
Stanowisko neo-Prokuratury Krajowej, w tym jej szefa prok. Dariusza Korneluka, wobec postulatów środowiska prokuratorskiego opublikowano na stronie internetowej PK.
Kierownictwo Prokuratury Krajowej w pełni podziela postulaty środowiska prokuratorskiego (zgromadzeń prokuratorów we wszystkich 11 prokuraturach regionalnych oraz Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym) dotyczące rozdzielenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, konstytucyjnego umocowania prokuratury, utrzymania dotychczasowych zasad wynagradzania prokuratorów, autonomii budżetowej prokuratury oraz pilnych podwyżek dla kadry urzędniczej
— podkreślił prok. Nowak.
Rozdzielenie funkcji
Według kierownictwa neo-PK, rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego jest - jak zaznaczył rzecznik neo-PK - „kluczowym elementem budowania nowej, niezależnej prokuratury, która będzie służyć społeczeństwu i skutecznie realizować zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stania na straży praworządności”.
Rzecznik neo-PK podał też, że pełna niezależność prokuratury nie jest możliwa bez zapewnienia jej autonomii budżetowej, a nowe regulacje ustrojowe powinny mieć charakter trwały i być odporne na zmiany polityczne.
Z tego względu tak istotne jest ich umocowanie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” — dodał prok. Nowak.
Kadra prokuratorska
Za niezbędne kierownictwo neo-PK oceniło także dążenie do zapewnienia właściwych zasad kształtowania kadry prokuratorskiej i urzędniczej.
Zasady wynagradzania prokuratorów, w tym równorzędność uposażeń z sędziami, powinny zostać utrzymane. Natomiast regulacje dotyczące wynagrodzeń kadry urzędniczej wymagają pilnej i trwałej zmiany, w szczególności poprzez realne podniesienie ich poziomu
— podsumowano w komunikacie.
CZYTAJ TAKŻE:
— Tajemnicze spotkanie w prokuraturze. W pobliżu budynku widziani byli m.in. Lempart, Kocjan, Kramek, Szczurek. Uczestnik potwierdza
— Prokuratura Krajowa milczy ws. skazania Kwiatkowskiego. Gomoła: Czy ruszyła procedura postawienia go przed Trybunałem Stanu?
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746931-neo-pk-domaga-sie-rozdzielenia-funkcji-szefa-ms-i-pg
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.