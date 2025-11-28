„Oni tylko UDAJĄ, że chcą budować CPK – dlatego tak nerwowo zareagowali najpierw na obywatelski, a potem na prezydencki projekt ‘Tak Dla CPK’, który wniósł do Sejm prezydent Karol Nawrocki” - napisał poseł PiS Paweł Jabłoński na portalu X. Polityk ujawnił pismo, jakie dostał z Ministerstwa Infrastruktury, gdzie podano, że rząd nie podjął decyzji, z jaką prędkością ma poruszać się kolej szybkich prędkości. Pomimo że wcześniej ekipa Tuska chwaliła się, iż będzie osiągać nawet 350 km/h.
Poseł PiS Paweł Jabłoński opublikował na portalu X odpowiedź, jaką otrzymał z Ministerstwa Infrastruktury.
Pamiętacie, jak ekipa neo CPK tryumfalnie ogłaszała, że pociągi na linii „Y” pojadą z prędkością 350 km/h – że skrócą czas przejazdu o kilkadziesiąt minut – i że to wszystko znacznie lepszy pomysł niż pierwotny projekt CPK? (+ koronny argument, że 250 km/h jeżdżą pociągi w ROSJI)
— napisał.
Z dołączonych do prezentacji grafik wynikało już wtedy, że to absurd – ekipa Macieja Laska założyła taką prędkość (350 km/h!) również w trakcie przejazdu PRZEZ STACJĘ CPK – przez perony, tuż obok stojących na nich pasażerów…
— kontynuował.
Jabłoński: Rząd udaje, że buduje CPK
Były wiceszef MSZ poinformował, że rząd nie podjął decyzji co do prędkości kolei…
Zapytałem o szczegóły – i po 2 miesiącach właśnie odpowiedzieli: wszystko jest pisane palcem po wodzie, ŻADNA prędkość nie została określona, ale za to trwa pogłębiona, podkreślam: POGŁĘBIONA analiza! (i trwa mać…)
— poinformował.
Dodał również:
Oni tylko UDAJĄ, że chcą budować CPK – dlatego tak nerwowo zareagowali najpierw na obywatelski, a potem na prezydencki projekt „Tak Dla CPK”, który wniósł do Sejm prezydent Karol Nawrocki. Nagłośnijmy to! Podajcie ten wpis dalej – trzeba demaskować kłamstwa Tuska i Laska.
Ostatnie dni to ewidentny kryzys wizerunkowy wiceministra infrastruktury Laska. Zaledwie dwa dni temu Szymon Jadczak opublikował artykuł na WP, gdzie zdemaskował internetowego hejtera o nazwie Morgenstern616. Okazał się nim Kamil Rudziński, który był dyrektorem generalnym Fundacji Myśli Demokratycznej. Jednym z jej założycieli jest Lasek!
