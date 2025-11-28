Nie cofną się przed niczym! Żurek grozi Ziobrze: Nie będziemy nikogo przywozić w bagażniku. Będzie europejski nakaz aresztowania

  • Polityka
  • opublikowano:
Waldemar Żurek, Zbigniew Ziobro / autor: Fratria/PAP/Andrzej Jackowski
Waldemar Żurek, Zbigniew Ziobro / autor: Fratria/PAP/Andrzej Jackowski

Nie będziemy nikogo przywozić w bagażniku, zwłaszcza ze strefy Schengen. Przestrzegamy prawa co do milimetra. Oczywiście były minister Ziobro jest prawnikiem. Ma także swoich pełnomocników i oni wykorzystują wszelkie metody blokowania współpracy z wymiarem sprawiedliwości, więc będzie ENA [europejski nakaz aresztowania - red.] być może będzie czerwona nota [Interpolu - red.], pozbawienie paszportów” - powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie ustaje w atakach na Zbigniewa Ziobrę. Zaznaczył, że wobec byłego ministra sprawiedliwości, który przebywa obecnie na Węgrzech, zostanie zastosowany europejski nakaz aresztowania.

— oznajmił Waldemar Żurek w Gdańsku.

Czekamy także, bo wiemy, że jest czas przedwyborczy na Węgrzech, ale też chcemy, żeby podejrzewany nie uciekał poza strefę Schengen, ale to też jest przestroga dla innych przestępców w białych kołnierzykach, czy też podejrzewanych. My będziemy konsekwentnie ścigać każdego

— podkreślał Waldemar Żurek.

Premier obserwuje prokuraturę

Premier Donald Tusk, mówiąc o „decydującej fazie rozliczeń”, po prostu obserwuje pracę prokuratury

— stwierdził dzisiaj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek odnosząc się do słów szefa rządu.

O tym, że „rozliczenia wchodzą w decydującą fazę” premier napisał na platformie X przedwczoraj. Dodał, że „państwo działa cierpliwie, konsekwentnie i zgodnie z prawem” oraz że „nie ma już świętych krów”.

CZYTAJ WIĘCEJ: Gdy Tusk mówi, że „rozliczenia wchodzą w decydującą fazę”, oznacza to niepohamowaną żądzę odwetu, a wręcz żądzę krwi

Dziś w Gdańsku o te słowa premiera oraz o to, co rząd szykuje jeszcze w sprawie rozliczeń poprzedniej ekipy rządzącej, został zapytany szef MS.

To nie jest tak, że my coś szykujemy, po prostu premier obserwuje pracę prokuratury, tak myślę

— powiedział Żurek.

Dodał, że nie ma „tutaj żadnych porozumień czy umów” tylko cały czas trwa intensywna praca, widać jak „pracują służby i prokuratura, więc ta praca jest sukcesywna”. Zaznaczył, że „większe afery” zawsze wymagają większej pracy i dużego nakładu czasu.

Stwierdził, że być może premier miał na myśli postęp w sprawie Collegium Humanum - śląski wydział Prokuratury Krajowej poinformował wczoraj o sporządzeniu pierwszego aktu oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w dawnej uczelni. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucają popełnienie 67 przestępstw. Wśród oskarżonych są m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, byli europosłowie Karol Karski (wyraża zgodę na publikację nazwiska) i Ryszard C. oraz byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej, rektorzy wyższych uczelni, profesorowie i wykładowcy.

I my pokazujemy, że tu nie ma warstw politycznych i to mnie bardzo cieszy, że nie ma żadnej próby wpływania na ministra, Prokuratora Generalnego czy na prokuraturę. Więc rozdzielamy te dwie rzeczy - prokuratura pracuje pełną parą i widać, że nabrała wiatru w żagle, więc mnie to osobiście cieszy

— powiedział Żurek.

Jeżeli premier to dostrzega, to wydaje mi się, że Polakom o to chodziło, żeby pokazać, że te afery nie pozostaną bezkarne

— dodał.

Dwie nogi wymiaru sprawiedliwości

Szef MS podkreślił zarazem, że resort sprawiedliwości „ma dwie nogi” – rozlicza, ale i reformuje system.

Przywołał m.in. przyjęty w połowie listopada przez Radę Ministrów projekt prowadzający do polskiego systemu prawnego możliwość pozasądowego rozwiązania małżeństwa.

Te rzeczy się dzieją, one są dla Polaków. Być może mniej spektakularne i nie potrafią się tak sprzedać jak sprawy aferowe, ale my to robimy

— podkreślił minister.

Widać wyraźnie, że minister Żurek został przez premiera wyznaczony do załatwienia kilku istotnych dla niego spraw. Zbigniew Ziobro jest z pewnością jedną z nich.

maz/PAP

