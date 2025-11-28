„Wiadomości wPolsce24” wyemitowały reportaż Macieja Zemły, z którego wynika, że rząd Donalda Tuska nie pomógł w obiecywanym wyremontowaniu domu po tym, jak rakieta spadła na zabudowania w Wyrykach. Chodzi o drugi dom, sąsiadujący z tym, który przyjął „główne uderzenie”, jednak także uszkodzony przez rakietę. Okazuje się jednak, że w MON nawet nie wiedzą o tej sytuacji, a przynajmniej tak twierdzi jego kierownictwo.
We wrześniu bieżącego roku rakieta zniszczyła dwa domy w Wyrykach. Jak się okazuje, rząd zaoferował pomoc tylko jednej rodzinie, a mieszkańcy drugiego domu zostali bez pomocy.
O domu Wyrykach, który został zniszczony w wyniku odpierania wtargnięcia rosyjskich dronów, usłyszała cała Polska. Jednak uszkodzeń w wyniku działań zbrojnych doznał również sąsiedni budynek. Odłamki cały czas leżą na działce pani Urszuli
— relacjonował Maciej Zemła.
Metalowe fragmenty uszkodziły także ściany i dach domu. Kobieta jest zrozpaczona, bo w przeciwieństwie do sąsiadów, z nią nikt ze strony resortu obrony nawet się nie kontaktował w sprawie odbudowy domu
— dodał.
Poszkodowana pani Urszula z trudem mogła powstrzymać łzy, opowiadając o tym, że została ze swoim problemem sama.
Jestem załamana, znerwicowana i nikt się do mnie z władz nie odezwał
— mówiła, próbując powstrzymać łzy, kobieta.
Ja sama musiałam zwracać się do wójta, do starostwa. Pisałam do ministerstwa.
— dodała pani Urszula.
MON nic nie wie?
Reporter Telewizji wPolsce24 Maciej Zemła podkreślał, że trudno uwierzyć w to, iż władza nie ma pojęcia o całej sprawie.
Przecież na miejscu były służby, więc nie można powiedzieć, że władza nie wie o dramacie pani Urszuli. Tym bardziej szokuje niewiedza wiceministra Cezarego Tomczyka, który o tym, że w Wyrkach są dwie rodziny potrzebujące pomocy, a nie jedna, dowiedział się od naszej stacji
— zaznaczył Zemła.
W materiale pojawił się też fragment wypowiedzi wiceministra Tomczyka, w którym przekonywał, że „nie zna sprawy”.
Czy ta druga rodzina, których straty szacowane przez rzeczoznawców na około 60 tys. zł też może liczyć na pomoc ministerstwa?
— pytał wiceszefa MON Zemła.
Nie znam tej sprawy, o której pan mówi. Jeżeli chodzi o dom w Wyrykach, to wszystkie koszty związane z odbudową poniesie Ministerstwo Obrony Narodowej. Ta rodzina już otrzymała pewną formę zadośćuczynienia
— podkreślił Cezary Tomczyk.
Zemła zaznaczył, że „pomoc tak, ale tylko dla jednej rodziny”.
O drugiej wiceszef MON niczego nie wie, a przecież to nie jest żadna tajemna wiedza. To podstawowe fakty, w dodatku dotyczące poważnych uszkodzeń, które chcąc nie chcąc spowodowała armia
— podkreślił Maciej Zemła.
Dzisiejsze kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej nie bardzo radzi sobie w sytuacjach kryzysowych, kiedy się pojawiają problemy
— mówił dla Telewizji wPolsce24 senator PiS Wojciech Skurkiewicz.
Spychanie odpowiedzialności
Reporter Telewizji wPolsce24 pytał też ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysz o brak pomocy dla poszkodowanej pani Urszuli.
Oczywiście, że wszystkim, którzy ucierpieli, zawsze będziemy udzielać wsparcia, jeżeli ktoś się zgłasza i informuje
— mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.
Maciej Zemła przedstawił jednak dokument, z którego wynika, że resort był informowany o sprawie, gdyż trafił on do MON miesiąc temu.
Jak widać rząd domaga się, by informować go o zdarzeniu, które omawiane było nawet na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Ale nawet przyjmując, że ze względów formalnych jest to konieczne, to ten wymóg został spełniony. Ministerstwo Obrony Narodowej było informowane, czego dowodem jest ujawniony przez naszą telewizję ten właśnie dokument, który trafił do ministerstwa miesiąc temu
— podkreślił Maciej Zemła.
Miejmy nadzieję, że po naszej interwencji resort obrony weźmie się do pracy i udzieli pomocy także drugiej poszkodowanej rodzinie z Wyryk
— dodał.
maz/wPolsce24/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746918-sasiedni-dom-w-wyrykach-czeka-na-remont-rzad-umywa-rece
