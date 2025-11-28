Karol Nawrocki w przeciwieństwie do swojego konkurenta w wyborach prezydenckich, Rafała Trzaskowskiego, podpisał w czasie kampanii wyborczej tzw. deklarację toruńską, zaproponowaną przez lidera Nowej Nadziei Sławomira Mentzena. Teraz głowa państwa podpisała ustawą zwiększającą podatek CIT dla banków. Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, podkreślił, że prezydent nie złamał w ten sposób podpisanej deklaracji. „Działania prezydenta są zgodne z Deklaracją Toruńską Sławomira Mentzena” - zaznaczył Przemysław Wipler.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował wczoraj, że podpisał ustawą podwyższającą podatek CIT dla banków - z 19 proc. do 30 proc., a w przyszłym roku ten podatek ma spaść do 26 proc.
Nie może być tak, że obciążenia podatkowe ponosi statystyczny obywatel lub niewielkie przedsiębiorstwo, podczas gdy korporacje zagraniczne albo duże instytucje finansowe uzyskują rekordowe zyski. W ostatnich latach banki osiągnęły ponadprzeciętne zyski. Uznałem więc, że zasadne jest skierowanie większej części tych zysków na rzecz państwa, szczególnie w obliczu rosnących potrzeb, między innymi związanych z finansowaniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i rozbudowy naszych sił zbrojnych
— argumentowała swoją decyzję głowa państwa.
Tymczasem w kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki podpisał tzw. deklaracje toruńską, przygotowaną przez Sławomira Mentzena, który osiągnął trzeci wynik w I turze wyborów prezydenckich. Pierwszy punkt wspomnianej deklaracji brzmi następująco:
Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków.
Wipler: Prezydent nie złamał Deklaracji Toruńskiej
Czy zatem podpisanie przez prezydenta ustawy podwyższającej podatek CIT dla banków oznacza złamanie tzw. deklaracji toruńskiej? Przemysław Wipler, ważny poseł Konfederacji, na platformie X przekonuje, że nie.
Czytam w różnych miejscach, że „Prezydent po 189 dniach złamał obietnicę złożoną Mentzenowi i Polakom, że nie podniesie podatków!” To oczywista nieprawda!
— podkreślił w swoim wpisie na platformie X Przemysław Wipler.
W deklaracji toruńskiej możemy przeczytać dokładne brzmienie punktu pierwszego: „Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków”
— przypomniał poseł Konfederacji.
To oznacza osoby fizyczne, nie korporacje. Więc nie dotyczy CIT dla banków. Chociaż pośrednio odczują to różne grupy interesariuszy, działania prezydenta są zgodne z Deklaracją Toruńską Sławomira Mentzena
— ocenił Wipler.
