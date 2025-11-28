„Potrzebujemy waszych zdolności i oddania” - powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz do marynarzy podczas obchodów Święta Marynarki Wojennej. Poinformował, że za każdy dzień, w którym ich okręt jest przynajmniej 6 godzin na morzu, marynarze dostawać będą dodatek w wysokości 180 zł. „Składamy wszystkim marynarzom, żołnierzom i pracownikom wojska związanym ze służbą na morzu wyrazy uznania i szacunku” - napisało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych we wpisie na platformie X.
W trakcie uroczystości w Morskim Porcie Wojennym w Świnoujściu szef MON wręczył też odznaczenia resortowe marynarzom, którzy wyróżnili się wzorową służbą, profesjonalizmem oraz wyjątkowym zaangażowaniem w wykonywanie zadań.
Nie ma Polski bez Bałtyku, nie ma Polski bez Marynarki Wojennej. Jesteście dumą naszej ojczyzny, jesteście nasza dumą i dumą wszystkich Polaków
— powiedział Kosiniak-Kamysz, zwracając się do marynarzy.
Podziękował też ich rodzinom, wskazując, że ich najbliżsi „myślą, tęsknią, ale wspierają, bo wiedzą że swoje córki i swoich synów oddali na służbę ojczyźnie”.
Służy w wojsku, w Marynarce Wojennej, cała rodzina, nie tylko marynarz, nie tylko żołnierz
— podkreślił.
Specjalne dodatki dla marynarzy
Wicepremier poinformował o przyznaniu specjalnych dodatków marynarzom.
Za każdy dzień, jeżeli sześć godzin przynajmniej okręt jest w morzu, (…) wychodzicie w morze, to każdego dnia specjalny dodatek w wysokości 180 złotych dla każdego marynarza w Marynarce Wojennej
— powiedział.
Według Kosiniaka-Kamysza, „to jest radykalna zmiana, bo do tej pory przez lata to było 400 złotych na miesiąc”.
Potrzebujemy was, potrzebujemy waszych zdolności, potrzebujemy waszych umiejętności, potrzebujemy waszego oddania
— podkreślił zwracając się do marynarzy.
Sfinalizowanie programu Orka
Szef MON przypomniał też, że dwa dni temu rząd zdecydował o sfinalizowaniu programu Orka, dotyczącego zakupu trzech nowoczesnych okrętów podwodnych. Przyjęta została oferta Szwecji, która proponuje okręty podwodne typu A26 Blekinge; umowa międzyrządowa w sprawie tego zakupu być może zostanie podpisana jeszcze w tym roku.
Pokolenia marynarzy czekały. My jesteśmy tymi, którzy mogą zakomunikować i dopiąć wielki program modernizacji Marynarki Wojennej, a to jest najważniejsza decyzja dla tego rodzaju Sił Zbrojnych ze wszystkich podejmowanych w ostatnich latach, czy dziesięcioleciach. Ona zmienia strategiczne położenie polskiej Marynarki Wojennej i bezpieczeństwo Polski
— powiedział Kosiniak-Kamysz.
Dodał, że decyzja o zakupie okrętów podwodnych od Szwecji „buduje nową architekturę bezpieczeństwa Bałtyku”. Szef MON podkreślił, że „to nie jest wybór tylko sprzętu wojskowego, zdolności, umiejętności, transferu technologii, serwisowania, inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy”, bo umowa jest dużo szersza niż tylko zakup trzech jednostek pływających.
To jest zakup całej filozofii i podpisanie umowy o nowej architekturze i wsparciu w ścisłym połączeniu naszych zdolności ze Szwecją, która jest jakże ważnym partnerem na Bałtyku
— powiedział szef MON.
„Życzymy Wam pomyślnych wiatrów”
Wpis z okazji Święta Marynarki Wojennej zamieściło również Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Składamy wszystkim marynarzom, żołnierzom i pracownikom wojska związanym ze służbą na morzu wyrazy uznania i szacunku. Wasza codzienna służba na rzecz bezpieczeństwa Polski, gotowość do działania w każdych warunkach oraz profesjonalizm, z jakim realizujecie zadania na morzu i z morza, są powodem do dumy dla całego Wojska Polskiego. Dziękujemy za determinację, zaangażowanie i niezachwianą postawę. Życzymy Wam pomyślnych wiatrów, bezpiecznych powrotów do portu oraz satysfakcji z pełnionej służby
— czytamy.
Od 2024 r. Święto Marynarki Wojennej obchodzone jest 28 listopada — w rocznicę wydania w 1918 r. przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu, w którym rozkazał utworzyć polską Marynarkę Wojenną.
CZYTAJ WIĘCEJ: Kosiniak-Kamysz o wieściach z Kijowa: Nasza strategia wsparcia dla Ukrainy jest niezmienna, ale oczekujemy wyjaśnień
Natalia Wierzbicka/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746916-swieto-marynarki-wojennej-zyczymy-wam-pomyslnych-wiatrow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.