Miało być pięknie, a wyszło? Jak zwykle. „Z jednej strony pan Minister Waldemar Żurek nagrywa filmiki, odgraża się i rąbie drewno aby pokazać swoją moc i siłę, a z drugiej strony odbiera się pracownikom sądów pieniądze na wynagrodzenia, choć mało jest chętnych do pracy w szczególnie obciążonych jednostkach” - napisał w serwisie X mecenas Bartosz Lewandowski, odnosząc się do poprawki budżetu na 2026 rok, która zmniejszyła… „wydatki na wynagrodzenia pracowników sądów o około 95 mln zł”.
Sekretariaty polskich sądów zapłonęły. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę do budżetu państwa na 2026 rok, w którym zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników sądów o około 95 mln zł
— napisał Lewandowski.
Czyli z jednej strony pan Minister Waldemar Żurek nagrywa filmiki, odgraża się i rąbie drewno aby pokazać swoją moc i siłę, a z drugiej strony odbiera się pracownikom sądów pieniądze na wynagrodzenia, choć mało jest chętnych do pracy w szczególnie obciążonych jednostkach
— dodał.
Mecenas skierował uwagę na wiceministra sprawiedliwości, który zebrał masę negatywnych komentarzy.
A na pracy szeregowych pracowników stoi nasz wymiar sprawiedliwości. Kto chce zobaczyć jak wyglądają nastroje w sekretariatach polskich sądów, niech poczyta komentarze pod wpisem pana ministra Arkadiusza Myrchy, który radował się z kolejnego wystąpienia na temat zalet mediacji w Polsce
— skomentował.
Komentarze pod postem Myrchy
Myrcha opublikował na Facebooku relację z debaty na temat mediacji w Polsce, która odbyła się w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. W sekcji komentarzy pojawiło się wiele krytycznych uwag, które wskazują, że pracownicy sądów zostali oszukani przez rząd Koalicji 13 Grudnia.
Arkadiuszu Myrcha usprawnić wymiar sprawiedliwości mogą dobrze zarabiający pracownicy, Ci którzy pracują dla Obywateli w tym również dla Pana!!
— napisała jedna z komentujących.
Zabraliście z naszych płac 165 mln po cichu a szumnie mówicie o mediacjach. Minister ma bronić pracowników wymiaru sprawiedliwości. Czemu milczy?
— czytamy dalej.
Może nie jest nas tak dużo jak nauczycieli czy pielęgniarek ale będziemy pamiętać przy urnach, my i nasze rodziny, będziemy pamiętać
— dodała kolejna osoba pod wpisem Myrchy.
Bez docenienia wykwalifikowanych pracowników sądów nic się w tym resorcie nigdy nie zmieni!. Jak zawsze obietnice wyborcze o godnym wynagrodzeniu pracowników sądowych poszły sobie na spacer do lasu i już nie wrócą … Urzędnik sądowy musi być prawnikiem, informatykiem, protokolantem, psychologiem, mieć dużą odporność na stres, etc. - wymagania ogromne, a płaca żenująca…
— stwierdziła użytkowniczka Facebooka.
95 milionów złotych zabranych pracownikom sądów….Tym co ledwo koniec z końcem wiążą
— czytamy dalej.
Przykre, że pod przykrywką tematów zastępczych zabiera się pracownikom sądów pieniądze na wynagrodzenia. Wstyd!
— skomentowano jeszcze.
Najwidoczniej ekipa Tuska szuka oszczędności, gdzie tylko się da. Obcięte zostały również wydatki Kancelarii Prezydenta, Sejmu i Senatu.
