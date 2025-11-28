Poszukiwanie podejrzanych o dywersję na kolei. Prokuratura wysłała list gończy za zbiegłymi Ukraińcami Iwanowem i Kononowem

Prokurator wszczął poszukiwania listem gończym za 41-letnim Jewhenijem Iwanowem i 39-letnim Ołeksandrem Kononowem, obywatelami Ukrainy podejrzanymi o akty dywersji na kolei - przekazał dziś rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Rzecznik PK przypomniał, że wczoraj sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych o akty dywersji na infrastrukturę kolejową.

Dodał, że „na tej podstawie prokurator wszczął poszukiwania listem gończym” za 41-letnim Jewhenijem Iwanowem i 39-letnim Ołeksandrem Kononowem. Nowak dodał, że realizacja poszukiwań została zlecona Komendzie Stołecznej Policji.

Dywersja na kolei

Mężczyźni podejrzani są o uszkodzenia torów przy użyciu ładunku wybuchowego w okolicach miejscowości Mika w województwie mazowieckim, a także o drugi incydent, w okolicach Puław w miejscowości Gołąb, również na linii kolejowej nr 7 łączącej Warszawę z Dorohuskiem. Tam uszkodzona została część sieci trakcyjnej i zamontowane zostały elementy metalowe na torze, które również mogły spowodować wykolejenie pociągu.

