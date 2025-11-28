Prokurator wszczął poszukiwania listem gończym za 41-letnim Jewhenijem Iwanowem i 39-letnim Ołeksandrem Kononowem, obywatelami Ukrainy podejrzanymi o akty dywersji na kolei - przekazał dziś rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.
Rzecznik PK przypomniał, że wczoraj sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych o akty dywersji na infrastrukturę kolejową.
Dodał, że „na tej podstawie prokurator wszczął poszukiwania listem gończym” za 41-letnim Jewhenijem Iwanowem i 39-letnim Ołeksandrem Kononowem. Nowak dodał, że realizacja poszukiwań została zlecona Komendzie Stołecznej Policji.
Dywersja na kolei
Mężczyźni podejrzani są o uszkodzenia torów przy użyciu ładunku wybuchowego w okolicach miejscowości Mika w województwie mazowieckim, a także o drugi incydent, w okolicach Puław w miejscowości Gołąb, również na linii kolejowej nr 7 łączącej Warszawę z Dorohuskiem. Tam uszkodzona została część sieci trakcyjnej i zamontowane zostały elementy metalowe na torze, które również mogły spowodować wykolejenie pociągu.
CZYTAJ TEŻ:
— Sabotażyści wjechali do Polski na lewych paszportach? Znane są już ich nazwiska! W naszym kraju spędzili tylko kilka godzin
— Ukraińskie media: Jeden z podejrzanych o akt dywersji w Polsce pracował dla GRU. W maju został zaocznie skazany na 15 lat
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746911-dywersanci-na-kolei-prokuratura-wyslala-list-gonczy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.