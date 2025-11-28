Prezydent podczas drugiej edycji ECR Kongresu Młodych 2025 został zapytany o to, za ile lajków przyjedzie na następną edycję kongresu. „Po prostu przyjdę” - zadeklarował Karol Nawrocki i dodał, że odda swoje lajki premierowi Tuskowi, by mógł iść na pizzę. Do czego w ten sposób nawiązał?
W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie trwa druga edycja ECR Kongresu Młodych 2025 pod hasłem „Silna Polska. Przyszłość jest w nas”. Prezydent po rozmowie z organizatorem wydarzenia, a zarazem Prezesem Zarządu stowarzyszenia NowaPL.org, Szymonem Stachowiakiem odpowiadał także na pytania zadawane przez zgromadzoną młodzież.
„Oddam swoje lajki premierowi Tuskowi”
Na pytanie o to, za ile „lajków” (czyli polubień na danej platformie w mediach społecznościowych) przyjedzie na następną edycję Kongresu Młodych, Karol Nawrocki z uśmiechem na twarzy wskazał, że „po prostu przyjedzie”.
Oddam swoje lajki premierowi Donaldowi Tuskowi. Słyszałem, że nie ma wystarczającej liczby lajków, żeby zjeść pizzę. Panie premierze, smacznego!
— dodał prezydent Nawrocki.
Skąd to się wzięło?
Przypomnijmy, podczas spotkania z uczniami miejscowej szkoły na inauguracji roku szkolnego, prezydent Nawrocki został zaczepiony przez grupę młodzieży, która miała do niego nietypowe życzenie i chciała zaprosić go ponownie do Wolanowa… na kebab. Zapytano więc głowę państwa, ile „lajków” mają zebrać w mediach społecznościowych. Po ustaleniu liczby na cztery, prezydent zapewnił, że znów pojawi się w miejscowości. Karol Nawrocki dotrzymał słowa.
Później podobną „historię” miał premier Donald Tusk, gdy 16 listopada pojawił się na Stadionie Narodowym i oglądał finał II edycji turnieju „Z Orlika na Stadion”. Na wydarzeniu obecni byli też młodzi influencerzy, którzy postanowili zaprosić szefa rządu na pizzę…
Problem w tym, że szef rządu miał nieco wygórowane żądania, chciał bowiem pół miliona polubień, w czasie gdy Karol Nawrocki próg ustalił zaledwie na cztery „lajki”.
