WIDEO

Żartobliwa szpila prezydenta: Oddam swoje lajki Donaldowi Tuskowi. Słyszałem, że nie ma wystarczającej liczby, żeby zjeść pizzę

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Karol Nawrocki w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie podczas drugiej edycji ECR Kongresu Młodych 2025 / autor: Mikołaj Bujak/KPRP
Karol Nawrocki w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie podczas drugiej edycji ECR Kongresu Młodych 2025 / autor: Mikołaj Bujak/KPRP

Prezydent podczas drugiej edycji ECR Kongresu Młodych 2025 został zapytany o to, za ile lajków przyjedzie na następną edycję kongresu. „Po prostu przyjdę” - zadeklarował Karol Nawrocki i dodał, że odda swoje lajki premierowi Tuskowi, by mógł iść na pizzę. Do czego w ten sposób nawiązał?

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie trwa druga edycja ECR Kongresu Młodych 2025 pod hasłem „Silna Polska. Przyszłość jest w nas”. Prezydent po rozmowie z organizatorem wydarzenia, a zarazem Prezesem Zarządu stowarzyszenia NowaPL.org, Szymonem Stachowiakiem odpowiadał także na pytania zadawane przez zgromadzoną młodzież.

Oddam swoje lajki premierowi Tuskowi”

Na pytanie o to, za ile „lajków” (czyli polubień na danej platformie w mediach społecznościowych) przyjedzie na następną edycję Kongresu Młodych, Karol Nawrocki z uśmiechem na twarzy wskazał, że „po prostu przyjedzie”.

Oddam swoje lajki premierowi Donaldowi Tuskowi. Słyszałem, że nie ma wystarczającej liczby lajków, żeby zjeść pizzę. Panie premierze, smacznego!

— dodał prezydent Nawrocki.

Skąd to się wzięło?

Przypomnijmy, podczas spotkania z uczniami miejscowej szkoły na inauguracji roku szkolnego, prezydent Nawrocki został zaczepiony przez grupę młodzieży, która miała do niego nietypowe życzenie i chciała zaprosić go ponownie do Wolanowa… na kebab. Zapytano więc głowę państwa, ile „lajków” mają zebrać w mediach społecznościowych. Po ustaleniu liczby na cztery, prezydent zapewnił, że znów pojawi się w miejscowości. Karol Nawrocki dotrzymał słowa.

Później podobną „historię” miał premier Donald Tusk, gdy 16 listopada pojawił się na Stadionie Narodowym i oglądał finał II edycji turnieju „Z Orlika na Stadion”. Na wydarzeniu obecni byli też młodzi influencerzy, którzy postanowili zaprosić szefa rządu na pizzę…

Problem w tym, że szef rządu miał nieco wygórowane żądania, chciał bowiem pół miliona polubień, w czasie gdy Karol Nawrocki próg ustalił zaledwie na cztery „lajki”.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Scena nie do podrobienia! To nagranie trzeba zobaczyć. Prezydent Karol Nawrocki z młodzieżą… na kebabie

Klasa! Karol Nawrocki spełnił obietnicę daną uczniom. Pojawił się w Wolanowie. „Mamy nadzieję, że kebab smakował”

tt/X/wPolityce.pl/wprost.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych