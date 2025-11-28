„Gdziekolwiek jestem, czy są to Stany Zjednoczone, czy Europa, czy Zgromadzenie Ogólne ONZ, czuję głęboką dumę, że jestem Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej i stoję na czele tego narodu. Słyszę w świecie, że Polska jest bezpieczna, że Polska nie ma problemów, które są na zachodzie Europy, że jesteśmy silni i rozwijamy się. Myślenie o Polsce zmienia się na całym świecie i wy w to musicie wierzyć i wiedzieć” – powiedział prezydent Karol Nawrocki w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie podczas drugiej edycji ECR Kongresu Młodych 2025 pod hasłem „Silna Polska. Przyszłość jest w nas”.
Prezydent wziął udział w rozmowie, którą prowadził organizator wydarzenia, a zarazem Prezes Zarządu stowarzyszenia NowaPL.org, Szymon Stachowiak. Karol Nawrocki na początku drugiej edycji ECR Kongresu Młodych 2025 pod hasłem „Silna Polska. Przyszłość jest w nas” podziękował młodzieży za to, że była z nim w zeszłym roku, kiedy ta walka o prezydenturę jeszcze trwała.
To się odbiło w wynikach wyborczych. Spotkanie z zeszłego roku pokazało też, że mamy wspólnie wiele do zrobienia. Chciałbym być prezydentem, który zmieni zupełnie paradygmat oddziaływania młodzieży na polską scenę polityczną
— zaznaczył Karol Nawrocki.
Moja obecność tutaj jest chęcią podkreślenia i zaakcentowania, że jesteśmy zobowiązani do tego, by inaczej patrzeć na konstelację obowiązków politycznych w zderzeniu młodego pokolenia ze starszym. Jest wiele rzeczy, których możemy się uczyć od starszych. Ale od młodzieży również możemy się wiele nauczyć. Do tego nas zobowiązuje rzeczywistość. Jestem z Wami - z młodzieżą. A to w młodzieży zamknięta jest przyszłość Polski!
— podkreślił prezydent.
„DSA to chęć wprowadzenia nadregulacji”
Jak zastrzegł, „jesteśmy narodem, który jest bardzo przywiązany do wolności”.
Złamię pewną zasadę, którą staram się stosować, a więc tą, że nie opowiadam o tym, jaką podejmę decyzję, zanim ustawa wyląduje na moim biurku, bo nie wiem ostatecznie, co na tym biurku wyląduje. Ale tak ogólnie mogę opowiedzieć o tym, co myślę o propozycji w odniesieniu do DSA i debaty publicznej, ale też debaty parlamentarnej. My jesteśmy narodem, który jest bardzo przywiązany do wolności. […] Mówię nie tylko jako prezydent, ale też jako przedmiot wielu ataków, który powinien mieć interes w tym, aby wyregulować pewne mechanizmy działania za sprawą DSA. Z drugiej strony jest ten suwerennościowy, wolnościowy zmysł Polaków, do którego jesteśmy głęboko przywiązani. Jest założenie prawidłowe w odniesieniu do próby regulacji złych tendencji w przestrzeni internetowej. Ale często ustawy, które trafiają na moje biurko, są jeszcze nadregulacjami odnoszącymi się do prawa europejskiego. […] Nadregulacja jest złym rozwiązaniem. Zastanawiam się, czy oddanie decyzji i guzika o tym, co jest prawidłowe, a co jest nieprawidłowe, urzędnikowi, który jest wskazany przez premiera RP - niezależnie od tego, dzisiaj mamy takiego premiera, za jakiś czas będziemy mieć innego premiera - i zastanawiam się, czy jest zgodne z polityką platform cyfrowych albo rządu to, aby mówić wprost, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, zgodnie z polską konstytucją. Ja nie wiem, kto będzie decydował o wciskaniu guzika, co jest prawidłowe, a co nie jest prawidłowe. Więc takie zagrożenia wokół tej ustawy widzę, jako człowiek głęboko przywiązany do wolności
— mówił.
I ta wolność w nas głęboko jest. Ręka lewa nie powinna wiedzieć, co robi ręka prawa, ale to jest dobre w dobroczynności, a nie funkcjonowaniu władz publicznych. My żyjemy w sytuacji, w której telewizja publiczna, na którą ja płacę podatki i wy płacicie swoje podatki, dezinformuje nas właściwie każdego dnia. […] Telewizja publiczna dezinformuje, że np. prezydent Polski jest za wystąpieniem Polski z Unii Europejskiej. A tymczasem chcemy zabierać Polakom, którzy mają prawo do tego, aby dzielić się swoimi opiniami, możliwość do tego, by dzielili się tymi opiniami w Internecie. Powinniśmy zacząć od pewnych kwestii zasadniczych. A DSA to chęć wprowadzenia nadregulacji. […] Nie wiem, kto będzie decydował o wciśnięciu guzika, co jest prawidłowe, a co nie jest prawidłowe. Nie wiemy, co ostatecznie trafi na moje biurko. […] Podejmę decyzję zgodnie z polskim genem wolności i nie godząc się na żadne nowe ACTA i na żadną cenzurę, bo jesteśmy narodem wolności
— wskazał Karol Nawrocki.
„IPN jest instytucją, która udała się Polakom”
Prezydent nawiązał również do kwestii tego, że wysunięty przez Kolegium IPN na prezesa tej instytucji Karol Polejowski nie uzyskał 21 listopada wymaganej większości głosów w Sejmie.
Instytut Pamięci Narodowej jest instytucją, która udała się Polakom. Inne kraje na świecie nie mają takiej instytucji, która oddziałuje na tylu płaszczyznach – nie tylko naukowej, ale też edukacyjnej, archeologicznej, poszukiwawczej. To jedyna instytucja, która została stworzona na głębokiej emocji odcięcia się od systemu komunistycznego. Komunizm jest zły, czarno na białym i ta instytucja nie ma nic wspólnego na żadnym szczeblu z systemem, o którym powinniśmy zapomnieć, a co nie udało się z transformacją ustrojową
— podkreślił Karol Nawrocki.
Nie udało się wybrać znakomitego prof. Karola Polejowskiego. To zła decyzja, że nie udało się wybrać prof. Polejowskiego, ale jest pewne rozwiązanie i myślę, że uda się lada moment znaleźć kandydata, który będzie równie dobry jak Karol Polejowski, a będzie także do zaakceptowania przez tę część, która sceptycznie patrzyła na prof. Polejowskiego. Wierzę, że rozsądnie zachowają się środowiska parlamentarne
— dodał prezydent.
„Szukamy konkretnych rozwiązań”
Prezydent Nawrocki wskazał, że oczekuje od wszystkich Rad przy Prezydencie RP - w tym od Rady ds. Młodzieży - konkretnych rozwiązań zamkniętych w postaci projektów ustaw, które będzie mógł zanieść do Sejmu.
Szukamy konkretnych rozwiązań, a nie skupiamy się nad tym, jacy jesteśmy wspaniali. Musi być propozycja legislacyjna
— wskazał.
„Możemy być silni tym, co dał nam Bóg”
Prezydent odpowiadał także na pytania zadawane przez zgromadzoną młodzież.
Lublin pokazuje, jak można być głęboko w polskiej tradycji, a jednocześnie doskonale się rozwijać. Z Lubelszczyzny płynie głębokie przesłanie, że możemy być silni tym, co dał nam Bóg i co mamy, czyli naszą tradycją i wartościami, a to nie zabiera nam nowoczesności i technologii, i życia akademickiego, i kontekstów międzynarodowych. A jeśli chodzi o moje relacje z głowami państw, to moja relacja z prezydentem Donaldem Trumpem jest bardzo dobra, spotkaliśmy się już w czasie kampanii wyborczej. Myślę, że ta relacja przekłada się na dobrobyt Polski w przyszłości. Mam też dobre relacje z innymi prezydentami. […] Myślę, że ze wszystkimi głowami państw zachowuje takie relacje, jakich oczekiwalibyście od Prezydenta RP, mówiąc zawsze jedno: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy!
— zaznaczył Karol Nawrocki.
Gdziekolwiek jestem, czy są to Stany Zjednoczone, czy Europa, czy Zgromadzenie Ogólne ONZ, czuję głęboką dumę, że jestem Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej i stoję na czele tego narodu. Słyszę w świecie, że Polska jest bezpieczna, że Polska nie ma problemów, które są na zachodzie Europy, że jesteśmy silni i rozwijamy się. Myślenie o Polsce zmienia się na całym świecie i wy w to musicie wierzyć i wiedzieć
— zastrzegł prezydent.
„Oddam swoje lajki premierowi Tuskowi”
Prezydent przyznał też, że było mu trudno opuścić Gdańsk, w którym mieszkał całe życie.
Dużym plusem całej przeprowadzki było to, że mogę mieszkać ze swoją rodziną. To jest plus, że jesteśmy wszyscy razem. A życie prezydenta skupia się na obowiązkach. Tak wiele obowiązków wypełnia nasz kalendarz, że my właściwie rozmawiamy o tym, co zrobimy. To nie jest narzekanie, to jest bardzo przyjemne. Ta energia idzie z was
— mówił Karol Nawrocki.
Zapytany o to, za ile lajków przyjedzie na następną edycję Kongresu Młodych, wskazał, że „po prostu przyjedzie”.
Oddam swoje lajki premierowi Donaldowi Tuskowi, bo słyszałem, że nie ma wystarczającej liczby lajków, żeby zjeść pizzę. Panie premierze, smacznego!
— dodał prezydent.
https://wpolityce.pl/polityka/746907-prezydent-odpowiadal-na-pytania-mlodziezy-mowil-min-o-tvp
