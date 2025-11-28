Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że będzie ubiegać się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Na ten moment pory do walki o szefostwo w partii po Szymonie Hołowni zgłosiło się pięcioro kandydatów: Ryszard Petru, Joanna Mucha, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Michał Kobosko i Hennig-Kloska.
Jak mówiła podczas konferencji prasowej w Sejmie Hennig-Kloska, od kilku miesięcy między członkami partii trwa dyskusja na temat tego, co dalej z Polską 2050.
Podjęłam decyzję, że chcę realnie wziąć udział w tej dyskusji (…) ponieważ mam swoje pomysły, mam swój plan, który również w ostatnich miesiącach i tygodniach nie był słyszany
— poinformowała.
Oświadczyła, że planuje wystartować w wyborach na przewodniczącą partii. Jak powiedziała, w 48 godzin udało jej się uzyskać dwa razy tyle podpisów, ile wymaganych jest to zarejestrowania kandydata.
Byliśmy, jesteśmy i będziemy realną alternatywą polityczną, która jest Polsce bardzo potrzebna
— zaznaczyła Hennig-Kloska.
Jak mówiła, brak takiej alternatywy może doprowadzić do tego, że „w Polsce władze przejmą ludzie, którzy mówią językiem Rosji, którzy piszą na co dzień cyrylicą”.
Hennig-Kloska przekonywała, że ma konkretny pomysł na to, czego Polska 2050 potrzebuje. Wskazała przy tym trzy kluczowe jej zdaniem filary – dialog, gospodarkę i przyrodę.
Zapowiedziała także, że w najbliższym czasie zamierza odwiedzić wszystkie województwa w Polsce.
Sondaże nie napawają optymizmem
Dopytywana o niskie wyniki sondażowe partii odparła, że rzeczywiście poparcie dla ugrupowania jest dzisiaj historycznie niskie, a doprowadziły do nich błędy, których jej zdaniem można było uniknąć. Jak powiedziała, w ostatnich miesiącach w ugrupowaniu skupiono się za bardzo na dyskusji o funkcjach i stanowiskach, a za mało na tym, by powiedzieć wyborcom i członkom, jakie sukcesy odniesiono przez ostatnie dwa lata.
Lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii.
Do tej pory start w wyborach na przewodniczącego partii zadeklarowali: Henning-Kloska, Ryszard Petru, Joanna Mucha, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Michał Kobosko. Termin zgłaszania kandydatów mija 10 grudnia, wybory odbędą się w styczniu.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Coraz większa konkurencja w walce o schedę po Hołowni. Kobosko też chce zostać nowym szefem Polski 2050. „Ten kryzys się zakończy”
— Petru ma rywalkę! Pełczyńska-Nałęcz wystartuje w wyborach na szefa Polski 2050. „Rozwój i przyszłość, a nie odwet i przeszłość”
— Cios w Hołownię? Petru promuje swoją kandydaturę na szefa Polski 2050: Musimy przejść z etapu wodzowskiego na demokratyczny
— Mucha gotowa przewodniczyć Polsce 2050. „Chcę przywrócić nasze miejsce na scenie politycznej”. Posłankę do debaty wezwał od razu Petru
— Koalicja bez większości! W Sejmie KO, PiS, Konfederacja i… Braun. Które ugrupowanie uzyskało największy wzrost poparcia? SONDAŻ
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746905-hennig-kloska-oglasza-udzial-w-wyscigu-o-fotel-lidera-pl2050
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.