Pełnomocnikiem zarządu w należącym do Skarbu Państwa Polskim Holdingu Nieruchomości został… Marcin Kopania, w przeszłości hejter internetowy działający na portalu X jako „CasperVanDerHag” - ustalił Onet. W tekście przypomniano, że dla Totalizatora Sportowego pracował Bartosz Kopania, brat Marcina, również działający w sieci jako hejter sprzyjający KO jako „Pablo Morales”. „Rządzi nami zorganizowana grupa hejterska – na tę nienawiść idą miliony z publicznych pieniędzy i spółek skarbu państwa” - ocenił całą sprawę na platformie X Paweł Jabłoński, poseł PiS.
Marcin Kopania dał się szerzej poznać opinii publicznej w 2024 roku, gdy w czasie kampanii samorządowej wyszło na jaw, że Kopania działa w sieci jako hejter pod pseudonimem „CasperVanDerHag”. Wówczas Kopania był prezesem podległego warszawskiemu ratuszowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji.
Chcę to jasno powiedzieć: nie ma miejsca dla hejterów. Zakończę pracę z tym panem
— zadeklarował wówczas Rafał Trzaskowski w czasie debaty przedwyborczej.
Zaskakujący awans
Okazuje się jednak, że hejter atakujący przeciwników Koalicji Obywatelskiej został ponownie doceniony po przejęciu władzy w Polsce przez Koalicję 13 grudnia. W czerwcu dostał posadę wicedyrektora Biura Marketingu, Strategii, Relacji Inwestorskich i PR w Polskim Holdingu Nieruchomości. Następnie awansował, według ustaleń Onetu od września jest pełnomocnikiem zarządu do spraw kluczowych projektów.
Onet skontaktował się z Kopanią, by zapytać go o tę sprawę. Jego reakcja na telefon dziennikarzy była bardzo butna, gdyż od razu zapytał, dlaczego dziennikarzy interesuje to, na jakim stanowisku pracuje w spółce Skarbu Państwa.
Moja skromna osoba jest w interesie społecznym? Dziękuję za takie skromne podsumowanie
— kpił Kopania.
Od ponad 1,5 roku nie mam żadnej działalności internetowej ani medialnej. Te sprawy są już mocno przegrzane
— bronił się, pytany o swoją działalność jako hejter w sieci.
Hejterska działalność Marcina Kopani
Konto na X „CasperVanDerHag” już nie istnieje, ale wcześniej były na nim publikowane hejterskie treści uderzające w rywali Koalicji Obywatelskiej. „CasperVanDerHag” nazywał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego „żałosnym psychopatą”, byłego marszałka Sejmu Szymona Hołownię „idiotą”, a o wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalenie Biejat pisał, że „jest jest pusta jak bęben kapeli Zenka Martyniuka”.
Brat „Pablo Moralesa”
Warto zaznaczyć, że bratem Marcin Kopania jest Bartosza Kopania, który także działał na X jako hejter pod pseudonimem „Pablo Morales”. Wirtualna Polska ujawniła, że w 2024 roku oraz w 2025 roku Bartosz Kopania pracował dla Totalizatora Sportowego, dla którego miał „redagować teksty marketingowe”. Cena takich usług? Ponad 100 tys. zł. Bartosza Kopania do Totalizatora Sportowego ściągnął wiceprezes tej państwowej spółki, Szymon Gawryszczak, współpracownik Roberta Kropiwnickiego, doskonale znanego posła PO.
„Rządzi nami zorganizowana grupa hejterska”
Do ustaleń Onetu na platformie X odniósł się Paweł Jabłoński, poseł PiS.
Rządzi nami zorganizowana grupa hejterska – na tę nienawiść idą miliony z publicznych pieniędzy i spółek skarbu państwa
— napisał na X Paweł Jabłoński.
