Marszałek Sejmu z nieskrywaną satysfakcją i radością cieszy się z ataków neo-prokuratury i służb na Fundację Lux Veritatis. „Pamiętacie jak ta rocznica była obchodzona? Politycy, śpiew, taniec, rząd, członkowie PiS. Sama wierchuszka. A w tym roku będą tańczyli gdzie indziej, w prokuraturze. Taka sytuacja” - powiedział w zamieszczonym na platformie X nagraniu. Marszałek Sejmu ze swoistą schadenfreude odniósł się do działań wymierzonych w dzieła ojca Tadeusza Rydzyka CSsR, którego, mimo że jest duchownym, nazwał „panem”, co uwypukla tylko jego braki wychowaniu.
Agenci CBA wkroczyli przedwczoraj do siedziby Fundacji Lux Veritatis, domagając się wydania dokumentów związanych z projektami wykonywanymi przez Fundację za środki z Funduszu Sprawiedliwości. Natomiast na 8 grudnia ojciec dyrektor Rydzyk wezwany jest do stawiennictwa w neo-prokuraturze, akurat wtedy, gdy Radio Maryja będzie obchodziło 34-lecie działalności.
Schadenfreude na lewicy
Marszałek Sejmu, lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty z nieskrywaną satysfakcją i swoistą schadenfreude odniósł się do działań wymierzonych w dzieła ojca Tadeusza Rydzyka CSsR, którego nazwał „panem”, co uwypukla tylko jego braki wychowaniu.
Będą tańczyli w prokuraturze. CBA weszło do Lux Veritatis, fundacji pana dyrektora (sic!) Rydzyka. Czy byście się tego spodziewali trzy, cztery lata temu, że zostaną rozliczone pieniądze dawane tej fundacji i panu Rydzykowi? Że były minister sprawiedliwości Ziobro ucieknie przed odpowiedzialnością do Budapesztu?
— pytał Czarzasty.
Stwierdził też, że przesłuchanie wyznaczone na 8 grudnia to oczywiście „przypadek”.
Ja wiem, że to długo trwa. Ja wiem, że ludzie czekają dwa lata na to, żeby to się wreszcie zdarzyło. Ale to się zdarza. 8 grudnia pan Rydzyk zostanie przesłuchany przez prokuraturę. Przez przypadek jest to rocznica powstania Radia Maryja
— tłumaczył.
Pamiętacie jak ta rocznica była obchodzona? Politycy, śpiew, taniec, rząd, członkowie PiS. Sama wierchuszka. A w tym roku będą tańczyli gdzie indziej, w prokuraturze. Taka sytuacja
— podsumował z nieskrywaną satysfakcją Czarzasty.
Trzeba przyznać, że Włodzimierz Czarzasty na stanowisku marszałka Sejmu i CBA w Lux Veritatis to znak czasów pod rządami Donalda Tuska.
