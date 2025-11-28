„Są pewne granice żenady, których przekraczać się nie powinno. Ministerstwo Obrony Narodowej zdaje się tego nie zauważać […] Zakup zostałby wstrzymany, gdyby sprawy nie nagłośnił Mariusz Błaszczak, nie podchwyciły media i nie zrobiła się awantura” - napisał wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski na portalu X, odnosząc się do lidera PSL, który pochwalił się, że w imieniu resortu podpisał umowę na rakiety AIM-120D-3 do samolotów F-35.
Kurzejewski skomentował podpisanie przez Władysława Kosiniaka-Kamysza umowy na zakup rakiet do samolotów F-35
Minister finansów powiedział, że nie zgadza się na zakup, bo resort będzie niewypłacalny, a środki z funduszu wsparcia mają być spłacane bezpośrednio z budżetu na obronność. Wiceminister Paweł Bejda bezradnie rozłożył ręce i przygotował notatkę, z której w skrócie wynika, że „Nie to nie. No trudno”
— napisał.
Były zastępca dyrektora Centrum Operacyjnego MON przypomniał, że zakup by nie doszedł do skutku, gdyby nie reakcja byłego szefa resortu Mariusza Błaszczaka.
Zakup zostałby wstrzymany, gdyby sprawy nie nagłośnił Mariusz Błaszczak, nie podchwyciły media i nie zrobiła się awantura. Minister Kosiniak-Kamysz dopiero wtedy się dowiedział, że trzeba kupić jakieś rakiety i że jest z nimi jakiś problem. Oderwany od pracy nad ustawą o związkach partnerskich, wyprosił w drodze wyjątku ministra finansów o środki. Problem z finansowaniem zamówień jest dalej nierozwiązany, a MON organizuje celebrację kontraktu, który został dopięty tylko dzięki presji opozycji i mediów
— dodał.
Przypominam - mówimy o uzbrojeniu do F-35 czyli zakupie absolutnie niezbędnym! MON doprowadził do sytuacji, w której mogliśmy mieć najnowocześniejsze myśliwce, ale… bez uzbrojenia
— spuentował.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746870-wicerzecznik-pis-grzmi-ws-rakiet-do-f-35-granice-zenady
