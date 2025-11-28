„Robi wrażenie, co?” - napisał premier Donald Tusk pod nagraniem, na którym pokazuje nowy Dworzec Zachodni po remoncie, który trwał pięć lat. Wpis wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. „Dokładnie, rząd premiera Mateusza Morawieckiego robił, a nie gadał. Remont rozpoczął się właśnie wtedy. Naprawdę krucho z Waszą robotą i znowu podpinacie się pod poprzedników” - podkreślił Piotr Müller, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego.
Nowy Dworzec Zachodni. Robimy, nie gadamy. Zobaczcie, robi wrażenie, co?
— dodał Tusk w wideo.
PRZYPOMINAMY: „Stawiamy na kolej przyszłości”. Premier na Dworcu Zachodnim: „Z inwestycji w koleje Polacy będą korzystać przez wiele lat”
„Nie ma to jak chwalić się cudzą pracą”
Donald Tusk wywołał istną burzę w sieci! Dlaczego? Otóż sam powiedział - „Robimy, nie gadamy”, czyli powtórzył hasło wymyślone na dwulecie swoich rządów… Ale? O czymś premier nie wspomniał, a musieli przypomnieć to komentujący.
Robi wrażenie, robi. Proszę podziękować ministrowi Adamczykowi, to jego dzieło. Bo przecież nie wasze
— podkreśliła była premier Beata Szydło.
Prace rozpoczęły się w październiku 2020 r. Premierem wówczas był Mateusz Morawiecki, Ministrem Infrastruktury Andrzej Adamczyk, a za kolej odpowiadał w resorcie Andrzej Bittel. Nie ma za co!
— zaznaczył europoseł Maciej Wąsik.
Nie ma to jak chwalić się cudzą pracą. Projekt zaczęto przygotowywać jeszcze za rządów Beaty Szydło, za rządu Mateusza Morawieckiego zabezpieczono finansowanie, rozpoczęto budowę i zrealizowano większość prac
— napisał Paweł Jabłoński, poseł PiS.
To jeszcze poprzednicy zrobili, Pan się podczepił na otwarcie
— zauważył Rafał Dudkiewicz, dziennikarz.
Robi robi i patrz Pan, jak podpisywano umowę w 2020 roku, to nikt nie darł się, że to „megalomania i że jest dworzec centralny”. Można? Można
— wskazał Adam Czarnecki, przewodniczący Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia „TakDlaCPK”.
Wstydu ten człowiek nie ma. Chwali się wielką inwestycją przygotowaną i zrealizowaną przez poprzedni rząd. Przyjechał sobie wstęgę przeciąć tylko. Na tym polega to jego „robimy”. W całym kraju przecinają wstęgi zaczętych przez poprzedni rząd inwestycji. Tylko nowych na horyzoncie brak… W tym czasie najbardziej spektakularną inwestycją Trzaskowskiego w Warszawie była kładka pieszo-rowerowa
— napisał Sebastian Kaleta, poseł PiS.
Donald Tusk chwali się nowym Dworcem Zachodnim w Warszawie, który „robi wrażenie”. Tak, bo to inwestycja rządu Prawa i Sprawiedliwości - szacunek i ukłony dla byłego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i oczywiście nadzorującego polską kolej byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina
— zaznaczył Janusz Kowalski, poseł PiS.
Donald Tusk zachwycony i chwalący się inwestycją z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie pierwszy i nie ostatni raz, bo co mu zostało?
— zapytała Olga Semeniuk-Patkowska, poseł PiS.
Tyle się mówi o polaryzacji i politycznej wojnie, a tak mało o przemianie premiera Donalda Tuska, który zamiast jak zwykle siedzieć i hejtować albo walczyć z opozycją - jeździ po Polsce i zachwyca się inwestycjami rządów Prawa i Sprawiedliwości
— ironizował Samuel Pereira z Telewizji wPolsce24.
No i super, odrobina normalności. Premier chwali inwestycję rządu PiS, którą obecny rząd dokończył
— napisał także dziennikarz Patryk Słowik.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746862-tusk-na-nowym-dworcu-zachodnim-o-czym-nie-wspomnial
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.