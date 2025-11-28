„Stawiam taką tezę, że Koalicja 13 Grudnia usiłuje zniszczyć państwo polskie” – powiedział Mariusz Błaszczak na antenie Telewizji wPolsce24 w programie „Rozmowa Wikły”.
Szef klubu parlamentarnego PiS odniósł się do sprawy braku decyzji prezydenta Nawrockiego ws. odznaczenia wytypowanych przez koordynatora służb Tomasza Siemoniaka funkcjonariuszy.
Pytany przez Marcina Wikłę o to, jak czytać krytykę wymierzoną w prezydenta RP, odparł:
Jako kolejną odsłonę ataku na prezydenta Karola Nawrockiego. Koalicja 13 Grudnia nie może przeboleć, że prezydentem nie jest Rafał Trzaskowski. Oni w swoich mrzonkach uważają, że Rafał Trzaskowski już drugą kadencję jest prezydentem.
Zdaniem byłego szefa MON, działanie rządu to „wielki skandal”.
Stawiam taką tezę, że Koalicja 13 Grudnia usiłuje zniszczyć…
