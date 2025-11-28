„Musimy wyjść z ofensywą programową. Całe szczęście jesteśmy formacją, która cieszy się przymiotem wiarygodności, jeżeli chodzi o realizowanie programu. Ja uważam, że teraz powinniśmy wyjść z projektem nowej konstytucji ” - powiedział europoseł PiS Patryk Jaki na antenie RMF FM.
Eurodeputowany został zapytany o obecną sytuację w PiS.
— powiedział.
Dodał, że potrzebna jest kooperacja z prezydentem Karolem Nawrockim.
Uważam, że powinniśmy w tej sprawie współpracować [z prezydentem]. Powinna od nas wyjść propozycja jak ułożyć sobie nowe relacje z Unią Europejską w dobie tych wszystkich problemów
— wyjaśnił.
Część PiS chce polexit?
Następnie odniósł się do pytania o możliwość polexitu. Czy w PiS znajduje się frakcja, która popiera wyprowadzenie Polski z UE?
Nie sądzę. Akurat ja sam nie należę również do zwolenników tego rozwiązania. Ja uważam, że po prostu Unia Europejska integruje się w złym kierunku. Bardziej powinna się integrować w kierunku ekonomicznym, gospodarczym i wtedy Polska będzie wygrywać
— odparł.
Ziobro prześladowany przez ekipę Tuska
Następnie poruszona została kwestia prześladowań Zbigniewa Ziobro.
Uważam, że czas przyznał mu rację, i to wszystko jak bardzo Koalicja Obywatelska chce się na nim mścić i Tusk chce się na nim mścić, to tylko pokazuje jak bardzo się go boją. My żyjemy w nienormalnej sytuacji. Ja nie znam, ale może pan redaktor zna to porozmawiajmy na ten temat, lidera drugiego państwa, może poza Rosją, który prawie codziennie ogłasza, że celem jego życia jest to, aby powsadzać konkurentów politycznych. Tak jest tylko w Rosji. Rządzą jacyś szaleni ludzie w Polsce
— powiedział Jaki.
Rząd Jedności Narodowej z KO?
Polityk został zapytany o słowa byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że w razie wojny z Rosją wyobraża sobie stworzenie Rządu Jedności Narodowej z Koalicją Obywatelską.
Morawiecki rozumiem, że nawiązuje do sytuacji z 1920 roku, ale jest zasadnicza różnica pomiędzy tamtą sytuacją a dzisiejszą, kiedy Roman Dmowski i Józef Piłsudski usiedli razem, żeby bronić naszego państwa. Wtedy mieliśmy naprawdę dwie partie, które wszystkim się różniły, ale to były formacje niepodległościowe. Natomiast uważam, że to, co w tej chwili Tusk i cała jego ekipa robi, to jest po prostu pruska partia w Polsce
— stwierdził.
Następnie kontynuował:
Nie zgadzam się z tym, że Platforma jest partią strasznie antyrosyjską, dlatego że oni teraz na potrzeby wyborcze się zmienili, ale to była jedna z partii, która się nawet chwaliła, że była pierwsza, która organizowała reset. Uważam, że do tej pory nie została za to dobrze rozliczona, to raz. Kiedy by wybuchła wojna to przypomnijmy, że wtedy dowodzenie przejmuje prezydent Nawrocki, więc sprawa będzie prosta. Nie jestem jakimś wielkim entuzjastą tego, o czym mówi pan premier Morawiecki, żeby się z Tuskiem dogadywać.
Koalicja PiS z Koroną Brauna?
Czy PiS może podjąć współpracę z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna?
Ciężko mi sobie to wyobrazić. Oczywiście, jeśli nie będzie innego wyjścia, będziemy rozważali wszystkie możliwości. W polityce często jest tak, że z dwóch złych wyborów trzeba wybrać ten mniej gorszy. Natomiast widzę to tak, że à propos Piłsudskiego, on w 80 proc. zajmował się polityką zagraniczną, dlatego że rozumiał, że Polska leży w strefie zgniotu. Mówię, że trudno mi sobie wyobrazić politykę zagraniczną z Konfederacjami, z tą Brauna będzie jeszcze gorzej. Oni niedawno napisali list do Władimira Putina czy jeszcze do Sergieja Ławrowa w tym wypadku, że powinniśmy się jakoś dogadać. To jest niezrozumienie podstawowych interesów naszego państwa, że w interesie polskiego państwa jest to, żeby trzymać Rosję jak najdalej od europejskiego systemu
— odpowiedział europoseł.
Wyrok TSUE ws. małżeństw jednopłciowych
Były wiceminister sprawiedliwości odniósł się do wyroku TSUE, które nakazało państwom członkowskim respektować związki jednopłciowe.
Oni ciągle oczywiście próbują poszerzać sobie kompetencje, na zasadzie takiej, że jak nie udało się zmienić traktatów gdzie chcieli zabrać nam 265 kompetencji, to próbują to zrobić wyrokami TSUE. Cały czas zresztą agresywnie wobec naszego państwa. [Trzeba] powiedzieć im “na drzewo banany prostować” przepraszam w tym zakresie. To jest nasza sprawa, małżeństwo, Polska, nie macie do tego kompetencji
— zauważył.
Dodał również:
Polska powinna wyjść z inicjatywą ograniczenia albo reformy ustrojowej Unii Europejskiej i ograniczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jest najbardziej upolitycznionym sądem, który regularnie łamie prawo, od którego wyroków nie ma odwołania, co łamie w ogóle zasadę praworządności. Tutaj powinna być fundamentalna zmiana.
xyz/RMF FM
