Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski ostro uderzył antenie TVP Info w likwidacji w szefa BBN prof. Sławomira Cenckiewicza / autor: Fratria
Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski ostro uderzył antenie TVP Info w likwidacji w szefa BBN prof. Sławomira Cenckiewicza / autor: Fratria

Radosław Sikorski, który - jak się wydaje - sam postanowił wejść na niemal wojenną ścieżkę z prezydentem Karolem Nawrockim i jego Kancelarią, teraz uderzył w szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. „To jest osoba, która ma zaburzony aparat poznawczy, która wyciąga wnioski bez uprawnionych dowodów. Na mojej uczelni nie zdałby na drugi rok” - atakował na antenie TVP Info w likwidacji.

Sikorski uderza w Cenckiewicza

Justyna Dobrosz-Oracz zapytała wicepremiera o jego relacje z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomirem Cenckiewiczem. Konflikt na linii MSZ-Pałac Prezydencki nie jest żadną tajemnicą, jednak Radosław Sikorski postanowił przekroczyć granicę dobrego smaku - ujmując najdelikatniej.

Wiedziałem, że będą kłopoty z tym dżentelmenem. I są

— powiedział z wyczuwalną nutą arogancji.

Dumny, że nie podał ręki

Dziennikarka zapytała więc Sikorskiego, czy to prawda, że nie podał niegdyś ręki szefowi BBN. Ten potwierdził i wydawał się być z tego dumny.

Tak. Kontakt był w takiej postaci, że przysłał mi groźbę złożenia pozwu. Pan Cęckiewicz specjalizował się w oczernianiu mnie i premiera Tuska i innych, w insynuowaniu jakichś powiązań rosyjskich. Potem powiedział, że może nie rosyjskie, może niemieckie. Ja już mówiłem, że nie chciałbym mu przykrości sprawić tym, że musi uścisnąć rękę ruskiego czy niemieckiego agenta

— mówił.

To jest osoba, która ma zaburzony aparat poznawczy, która wyciąga wnioski bez uprawnionych dowodów. Na mojej uczelni nie zdałby na drugi rok

— uderzył w wyjątkowo słabym stylu.

Choć Radosław Sikorski sprawuje funkcję szefa MSZ, to jednak z dyplomacją w polityce ma mało wspólnego. Co więcej, przekracza kolejne granice dobrego smaku i udowadnia, że nie potrafi utrzymać nerwów na wodzy. Widocznie cykl „Reset” współautorstwa prof. Cenckiewicza mocno zabolał pana wicepremiera.

olnk/TVP Info w likwidacji/X

