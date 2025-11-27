Radosław Sikorski, który - jak się wydaje - sam postanowił wejść na niemal wojenną ścieżkę z prezydentem Karolem Nawrockim i jego Kancelarią, teraz uderzył w szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. „To jest osoba, która ma zaburzony aparat poznawczy, która wyciąga wnioski bez uprawnionych dowodów. Na mojej uczelni nie zdałby na drugi rok” - atakował na antenie TVP Info w likwidacji.
Sikorski uderza w Cenckiewicza
Justyna Dobrosz-Oracz zapytała wicepremiera o jego relacje z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomirem Cenckiewiczem. Konflikt na linii MSZ-Pałac Prezydencki nie jest żadną tajemnicą, jednak Radosław Sikorski postanowił przekroczyć granicę dobrego smaku - ujmując najdelikatniej.
Wiedziałem, że będą kłopoty z tym dżentelmenem. I są
— powiedział z wyczuwalną nutą arogancji.
Dumny, że nie podał ręki
Dziennikarka zapytała więc Sikorskiego, czy to prawda, że nie podał niegdyś ręki szefowi BBN. Ten potwierdził i wydawał się być z tego dumny.
Tak. Kontakt był w takiej postaci, że przysłał mi groźbę złożenia pozwu. Pan Cęckiewicz specjalizował się w oczernianiu mnie i premiera Tuska i innych, w insynuowaniu jakichś powiązań rosyjskich. Potem powiedział, że może nie rosyjskie, może niemieckie. Ja już mówiłem, że nie chciałbym mu przykrości sprawić tym, że musi uścisnąć rękę ruskiego czy niemieckiego agenta
— mówił.
To jest osoba, która ma zaburzony aparat poznawczy, która wyciąga wnioski bez uprawnionych dowodów. Na mojej uczelni nie zdałby na drugi rok
— uderzył w wyjątkowo słabym stylu.
Choć Radosław Sikorski sprawuje funkcję szefa MSZ, to jednak z dyplomacją w polityce ma mało wspólnego. Co więcej, przekracza kolejne granice dobrego smaku i udowadnia, że nie potrafi utrzymać nerwów na wodzy. Widocznie cykl „Reset” współautorstwa prof. Cenckiewicza mocno zabolał pana wicepremiera.
