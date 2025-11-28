Suchanow w sądzie ws. napaści na funkcjonariusza. Stanowski proponuje, by wyrok polegał na... wypastowaniu butów 100 policjantów

Działaczka Strajku Kobiet Klementyna Suchanow stanęła dziś przed sądem w sprawie naruszenia nietykalności policjanta w 2021 roku. Aktywistka feministyczna, bagatelizująca całą sprawę, starła się na platformie X z założycielem Kanału Zero Krzysztofem Stanowskim.

Pierwsza kryminalistka RP tłumaczy się z napaści wobec policjanta w postaci kilku kropel farby na jego bucie. Groteska going on

— stwierdziła Klementyna Suchanow, której ostatnio ABW - a zatem za rządów Donalda Tuska - odebrała dostęp do dokumentów tajnych. Suchanow została też wyrzucona ze składu komisji ds. wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Wyrok w postaci prac społecznych, a konkretnie wypastowanie butów 100 policjantom byłby tu najlepszym rozwiązaniem

— zareagował na wpis Suchanow Krzysztof Stanowski.

Proszę się nie martwić, dostałam: kajdanki, areszt w Mińsku Mazowieckim, mug shoty profilu i en face, klopsy na obiad, obmacywanie policjanta, umieszczenie w klatce dla przestępców w prokuraturze, a następnie: dozór policyjny co tydzień na 11 mieś. i zakaz chodzenia po Szucha

— odpowiedziała działaczka Strajku Kobiet.

Brakuje wypastowania butów”

No i spoko. Jeszcze brakuje wypastowania butów. O to wnoszę

— kontynuował Stanowski.

