Działaczka Strajku Kobiet Klementyna Suchanow stanęła dziś przed sądem w sprawie naruszenia nietykalności policjanta w 2021 roku. Aktywistka feministyczna, bagatelizująca całą sprawę, starła się na platformie X z założycielem Kanału Zero Krzysztofem Stanowskim.
Pierwsza kryminalistka RP tłumaczy się z napaści wobec policjanta w postaci kilku kropel farby na jego bucie. Groteska going on
— stwierdziła Klementyna Suchanow, której ostatnio ABW - a zatem za rządów Donalda Tuska - odebrała dostęp do dokumentów tajnych. Suchanow została też wyrzucona ze składu komisji ds. wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
CZYTAJ TAKŻE: ABW odmówiła Suchanow dostępu do dokumentów tajnych! Aktywistka poskarżyła się do… Tuska. „Mówił, że zło zostanie rozliczone”
Wyrok w postaci prac społecznych, a konkretnie wypastowanie butów 100 policjantom byłby tu najlepszym rozwiązaniem
— zareagował na wpis Suchanow Krzysztof Stanowski.
Proszę się nie martwić, dostałam: kajdanki, areszt w Mińsku Mazowieckim, mug shoty profilu i en face, klopsy na obiad, obmacywanie policjanta, umieszczenie w klatce dla przestępców w prokuraturze, a następnie: dozór policyjny co tydzień na 11 mieś. i zakaz chodzenia po Szucha
— odpowiedziała działaczka Strajku Kobiet.
„Brakuje wypastowania butów”
No i spoko. Jeszcze brakuje wypastowania butów. O to wnoszę
— kontynuował Stanowski.
