„Chcę jasno powiedzieć, że korzystam z prawa weta wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego interes obywateli, przejrzystość prawa oraz stabilność państwa. To obywatele powierzyli mi tę prerogatywę, wybierając mnie w wyborach powszechnych” - podkreślił prezydent Karol Nawrocki w nagraniu, informując o podpisaniu jedenastu ustaw, w tym ustawy podwyższającej podatki dla banków, a także zawetowaniu dwóch ustaw - nowelizacji Kodeksu Wyborczego i nowelizacji ustawy dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych. „Powtarzam moją propozycję dla rządu i do premiera Donalda Tuska: zapraszam do konsultowania projektów ustaw już na wczesnym etapie prac” - dodała głowa państwa.
11 ustaw podpisanych, dwie odrzucone
Jak informuje na swojej stronie KPRP, prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 11 ustaw: Ustawę o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych, o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym, o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw , o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych, o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, o ratyfikacji Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, sporządzonej w Hanoi dnia 30 czerwca 2019 r., o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, a także o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Jednocześnie głowa państwa odmówiła podpisania: Ustawy z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (nr druku sejmowego 1389) oraz Ustawa z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (nr druku sejmowego 1753).
Jednocześnie w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, w którym prezydent Karol Nawrocki zdecydowanie wyjaśnia, dlaczego korzysta ze swojej prerogatywy. Powtórzył przy tym apel do rządu i premiera Donalda Tuska!
Szanowni Państwo, jako Prezydent mam konstytucyjny obowiązek podejmowania decyzji wobec każdej ustawy uchwalonej przez parlament. Podejmuję je z pełnym poczuciem odpowiedzialności wobec wszystkich Polaków, szczególnie opierając się na moich deklaracjach i zobowiązaniach składanych przed wyborem na Prezydenta i ostatecznie popartych przez ponad dziesięć i pół miliona Polaków
— zaznaczył w nagraniu prezydent RP.
Chcę podkreślić, że te prerogatywy przysługują wyłącznie Prezydentowi. Ani Sejm, ani Senat, ani rząd, ani jakikolwiek inny organ nie może podejmować decyzji w tym zakresie. Mimo że czasem pojawiają się nieuzasadnione opinie podważające tę oczywistą zasadę, moja rola w procesie legislacyjnym jest jasno określona przez ustawę zasadniczą
— dodał.
Każda ustawa, która trafia na moje biurko, jest szczegółowo analizowana przez doświadczonych prawników i ekspertów, moich współpracowników. Śledzą oni przebieg prac nad projektami oraz opinie i uwagi płynące od środowisk, których dane regulacje dotyczą. W wielu przypadkach sam spotykam się z przedstawicielami grup społecznych, aby wysłuchać ich stanowiska. Rozmawialiśmy w Kancelarii Prezydenta między innymi z samorządowcami, przedstawicielami sektora energetycznego, Rzecznikiem Praw Dziecka czy przewoźnikami autobusowymi. Decyzje dotyczące ustaw mają realny wpływ na życie obywateli. Podejmuję je z najwyższą starannością i wyłącznie w oparciu o interes Polski i Polaków
— mówił dalej prezydent.
Karol Nawrocki poinformował, że podpisał jedenaście ustaw, a dwie postanowił zawetować.
Wśród zaakceptowanych ustaw znajdują się dwie, które mają szczególne znaczenie i o których chcę powiedzieć kilka słów. Pierwszą z nich są zmiany w Prawie o ruchu drogowym. To dobry kierunek, który podnosi poziom bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez zabezpieczenie najmłodszych uczestników ruchu drogowego, wprowadzenie okresu próbnego dla nowych kierowców czy podwyższeniem kar dla piratów drogowych. To narzędzia, które realnie mogą przyczynić się do ograniczenia liczby wypadków, zwłaszcza tych najtragiczniejszych, i które wzmacniają ochronę dzieci na drodze
— słyszymy w wideo.
Podpisałem również ustawę podwyższającą podatki dla banków. Nie może być tak, że obciążenia podatkowe ponosi statystyczny obywatel lub niewielkie przedsiębiorstwo, podczas gdy korporacje zagraniczne albo duże instytucje finansowe uzyskują rekordowe zyski. W ostatnich latach banki osiągnęły ponadprzeciętne zyski. Uznałem więc, że zasadne jest skierowanie większej części tych zysków na rzecz państwa, szczególnie w obliczu rosnących potrzeb, między innymi związanych z finansowaniem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i rozbudowy naszych sił zbrojnych
— dodał.
Jak Państwo widzą, nie stawiam oporu wobec projektów rządowych czy zgłaszanych przez posłów, jeśli wpływają ona na poprawę sytuacji Polaków, nawet jeśli wymagają one trudnych decyzji
— podkreślił.
Karol Nawrocki wyjaśnił również, dlaczego podjął decyzję o zawetowaniu dwóch ustaw.
Pierwszą z nich jest nowelizacja Kodeksu Wyborczego, która przewidywała liberalizację zasad głosowania korespondencyjnego. Co do zasady, działania na rzecz szerokiego udziału obywateli w wyborach są słuszne, jednak obecna w ustawie nierejestrowana wysyłka pakietów wyborczych za granicą rodzi poważne ryzyko, bo uzależnia ten proces od jakości usług operatorów pocztowych z wielu państw. W obecnym świecie, w którym zagrożenia hybrydowe i ingerencje w proces wyborczy są realne, brak pełnej kontroli nad procesem głosowania jest poważnym i niedopuszczalnym ryzykiem, którego nie możemy podjąć. Poważne wątpliwości budzi także brak zapewnienia tajności głosowania poza lokalem wyborczym. Nie ma gwarancji, że wyborca oddaje głos samodzielnie, bez nacisków osób trzecich. Taki tryb głosowania jest ponadto bardziej skomplikowany i rodzi ryzyko wzrostu liczby głosów nieważnych. Autorzy projektu nie wskazali wystarczających zabezpieczeń, dlatego nie mogłem tej ustawy podpisać
— argumentował.
Drugim zawetowanym przeze mnie dziś aktem jest nowelizacja ustawy dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych. Powodem weta jest sprzeciw wobec odejścia od umowy, którą państwo zawarło z Polakami wprowadzając tę ustawę. Gdy ta instytucja była tworzona ustawodawca zapewnił, że zasady ich funkcjonowania nie ulegną zmianie przez okres trzech lat. Tymczasem przedstawiona nowelizacja wprowadzała po niespełna dwóch latach niekorzystne zmiany w opodatkowaniu już założonych fundacji, do których rodziny przekazały swoje aktywa. To naruszenie zasady zaufania do państwa, którego jedynym powodem był fatalny stan finansów publicznych. Celem państwa powinno być ściganie nieuczciwych podmiotów wyłudzających VAT i omijających podatki, a nie atak na rodzinne fundacje
— wyjaśniał.
Chcę jasno powiedzieć, że korzystam z prawa weta wyłącznie wtedy, gdy wymaga tego interes obywateli, przejrzystość prawa oraz stabilność państwa. To obywatele powierzyli mi tę prerogatywę, wybierając mnie w wyborach powszechnych
— wskazał jednoznacznie prezydent RP.
Trzykrotnie wraz z zastosowaniem weta przedstawiłem własne projekty ustaw w tych samych obszarach, aby pokazać, że prezydenckie weto nie jest narzędziem destrukcji, lecz elementem odpowiedzialnej współpracy między organami państwa. Jeśli będzie taka potrzeba to będę takie projekty, usuwające niedobre dla Polaków przepisy obecne w wetowanych ustawach, przedkładał Sejmowi
— mówił dalej.
Prezydent ponowił swój apel do rządu i Donalda Tuska!
Powtarzam moją propozycję dla rządu i do premiera Donalda Tuska: zapraszam do konsultowania projektów ustaw już na wczesnym etapie prac. Takie działanie usprawniłoby proces legislacyjny, ograniczyłoby konieczność wetowania ustaw wadliwych, a przede wszystkim służyłoby obywatelom. Głosy Polaków i ekspertów wskazują, że oczekują od Prezydenta i rządu takiej współpracy. Dlatego zwracam się do pana premiera i państwa ministrów: rozmawiajmy o sprawach Polaków w sposób merytoryczny, z pełną odpowiedzialnością za przyszłość naszej ojczyzny
— powiedział.
Jako Prezydent Rzeczypospolitej będę nadal wykonywał swoje konstytucyjne obowiązki z należytą starannością, dbając o jakość prawa i bezpieczeństwo obywateli. Będę składał kolejne inicjatywy ustawodawcze, co do których złożyłem Polakom obietnicę. Rola głowy państwa w procesie legislacyjnym jest jasna, odpowiedzialna i niezastąpiona, i tę rolę będę nadal wypełniał z pełnym zaangażowaniem
— mówił w nagraniu Karol Nawrocki.
