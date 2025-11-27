Poseł PiS Bartosz Kownacki poinformował na platformie X o wysłaniu do wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy dwóch interpelacji w sprawie przestępstw popełnianych przez cudzoziemców. Polityk PiS stwierdził, że dostał dwie sprzeczne odpowiedzi. „To jest robienie z ludzi idiotów!” - podkreślił Bartosz Kownacki.
Czego dotyczyły dwie interpelacje wysłane przez Bartosza Kownackiego do Arkadiusza Myrchy? W pierwszej polityk PiS pytał o liczbę przestępstw cudzoziemców, które odnotowała Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ, a w drugiej poseł pytał o to samo, ale na terenie działania Prokuratury Rejonowej Pruszków.
W przypadku tej pierwszej interpelacji, dotyczącej Prokuratury w Bydgoszczy, dostałem wyciąg z systemu PROK-SYS, z takiego systemu teleinformatycznego prokuratury, który pokazał, ile przestępstw popełniają cudzoziemcy. Natomiast w przypadku Prokuratury w Pruszkowie pan minister Myrcha odpowiedział, że nie ma możliwości, aby system wygenerował odpowiedź, czyli kłamał. Skoro w jednej interpelacji mógł wygenerować odpowiedź, a w drugiej nie mógł, a są dokładnie takiej samej treści, to znaczy, że kłamał i dlatego spotka się z panem neo-Prokuratorem Krajowym Kornelukiem i porozmawiają o podejrzeniu popełnienia przez pana Myrchę przestępstwa
— relacjonował sytuację w nagraniu na platformie X Bartosz Kownacki.
„To była niewygodna informacja dla ministra”
Skoro pan Myrcha w interpelacji nie potrafi odpowiedzieć na moje pytanie, albo nie chce i podaje nieprawdę, to popełnia przestępstwo. Popełnia przestępstwo z artykułu 231 kodeksu karnego, które polega na niedopełnieniu obowiązków lub też, jeżeli ktoś chce iść dalej, to także są inne przestępstwa, chociażby poświadczenie nieprawdy w dokumencie, ponieważ podał nieprawdziwą informację, że system teleinformatyczny prokuratury nie jest w stanie podać nam informacji
— wymieniał poseł PiS.
Kownacki wskazał możliwe powody niespójnych odpowiedzi ministra na interpelacje.
W Prokuraturze Rejonowej w Pruszkowie ogrom spraw to są przestępstwa popełnione przez cudzoziemców, głównie Ukraińców, Gruzinów, Turków, pewnie trochę także Wietnamczyków. To gro przestępstw. (…) To była niewygodna informacja dla Ministra Sprawiedliwości, bo musiałby się przyznać, że w miejscowościach podwarszawskich, miejscowościach pod dużymi aglomeracjami, czy w dużych miastach takich jak Warszawa, tych przestępstw popełnianych przez cudzoziemców jest bardzo dużo na naszą szkodę. Dlatego pan minister Myrcha to zataił i dlatego teraz będzie kolejne postępowanie karne, które będzie zwrócone przeciwko wiceministrowi sprawiedliwości, panu Myrsze. No chyba, że neo-prokuratura i pan Żurek przypilnują, żeby takiego postępowania nie było. To też jest możliwe, ale spokojnie, do czasu, dlatego że nawet jeśli teraz to postępowanie nie będzie prowadzone, to pan Myrcha, zresztą pewnie nie tylko w tej sprawie, spotka się z prokuratorem we właściwym czasie, kiedy już Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy i kiedy przywróci praworządność w Polsce
— mówił Kownacki.
