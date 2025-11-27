Sikorski żali się, że prezydent nie uwzględnił 95 wniosków MSZ o medale za "długoletni staż". Piękna riposta z KPRP!

min. Rafał Leśkiewicz z KPRP odpowiedział szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu ws. medali / autor: PAP/Paweł Supernak
min. Rafał Leśkiewicz z KPRP odpowiedział szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu ws. medali / autor: PAP/Paweł Supernak

Radosław Sikorski jest niezadowolony, ponieważ prezydent Karol Nawrocki nie wręczył wszystkim wskazanym przez niego urzędnikom MSZ medali „za długoletnią pracę”. „Nie otrzymaliśmy informacji wedle jakich kryteriów” - napisał w mediach społecznościowych szef polskiej dyplomacji. Na odpowiedź nie musiał jednak długo czekać. „Prezydent uwzględnił więc te wnioski, w których takie przesłanki zostały rzetelnie udokumentowane” - wyjaśnił rzecznik głowy państwa minister Rafał Leśkiewicz.

Medal za Długoletnią Służbę to odznaczenie cywilne z okresu II Rzeczypospolitej, nadawane za pracę w służbie państwowej, przywrócone do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku. Jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa. Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy.

Szef MSZ złożył w KPRP 95 wniosków o nadanie tego medalu i nie wszystkie zostały przez prezydenta Narola Nawrockiego zaakceptowane.

MSZ złożyło 95 wniosków o medale „Za długoletnią pracę”, z których tylko 48 zostało uwzględnionych przez prezydenta. Nie otrzymaliśmy informacji wedle jakich kryteriów staż pracy połowy pracowników został uznany za gorszy

— napisał w mediach społecznościowych szef MSZ Radosław Sikorski.

Minister Sikorski dorzucił później kolejny, uszczypliwy względem prezydenta wpis.

Ciekawe, czy medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie” też będzie teraz podlegał lustracji

— dodał.

To nie jedyne kryterium

Z wyjaśnieniami pospieszył prezydencki rzecznik minister Rafał Leśkiewicz, który podkreślił jasno, czy, jest medal „za długoletnią pracę” i kiedy jest przyznawany.

Szanowny Panie Ministrze! Medal Za Długoletnią Służbę nie jest odznaczeniem „za sam staż”. Ustawodawca przewidział je dla osób, które wykazały się wzorowym i wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków. Prezydent uwzględnił więc te wnioski, w których takie przesłanki zostały rzetelnie udokumentowane. Sam staż pracy nie jest jedynym kryterium do nadania tego odznaczenia.

Zachęcam, aby w przyszłości włożyć choć odrobinę więcej staranności w przygotowywanie uzasadnień do wniosków o nadanie Medali Za Długoletnią Służbę

— odpowiedział minister Rafał Leśkiewicz.

Robert Knap/PAP/X

