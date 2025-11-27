Politycy PiS na konferencji prasowej poinformowali o złożeniu zawiadomienie do prokuratury ws. podejrzenia popełnienia 28 przestępstw przez Adama Bodnara, Zuzannę Rudzińską-Bluszcz, Waldemara Żurka oraz Piotra Woźniaka. Twierdzą, że obecny resort sprawiedliwości realizuje część umów zawartych z Funduszem Sprawiedliwości. „Ujawniony w mediach fakt wypłacania przez nowe kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości pieniędzy z umów zawartych przez resort sprawiedliwości pod kierownictwem p. Ministra Zbigniewa Ziobry, a które Prokuratura Krajowa uznaje za nieważne i ‘przestępcze’, ma ogromne konsekwencje prawne” - ocenił sprawę na platformie X mecenas Bartosz Lewandowski.
Pan Minister Waldemar Żurek nie może przecież jednocześnie jako Prokurator Generalny uznawać, że doszło do „przywłaszczenia na rzecz innego podmiotu” przez Zbigniewa Ziobrę i domagać się dla niego aresztu, a jako Minister Sprawiedliwości uznawać, że wypłacane organizacjom społecznym pieniądze im się należą - ba! - że jest to powód do dumy
— wskazał mec. Bartosz Lewandowski.
Logicznie zatem wynika z tego, że:
albo doszło do pomówienia i podjęcia ścigania wobec osoby, która czynu przestępczego nie popełniła (a to przestępstwo)
albo nowe kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości również „przywłaszczyło na rzecz innego podmiotu” pieniądze przyznane przez dysponenta, tj. Ministra Sprawiedliwości poprzedniego rządu (w to również przestępstwo)
— analizował prawnik.
Zbigniew Ziobro ze statusem pokrzywdzonego?
Tertium non datur. Złożone w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa powinno skutkować wszczęciem śledztwa w tej sprawie
— ocenił mec. Lewandowski.
Poseł Zbigniew Ziobro powinien mieć w tej sprawie przyznany status pokrzywdzonego, a zatem strony postępowania!
— stwierdził prawnik.
Czy prokuratura faktycznie zajmie się zawiadomieniem polityków PiS? Nie da się ukryć, że istnieje tu pewien konflikt interesów biorąc pod uwagę, że zawiadomienie dotyczy m.in. Waldemara Żurka, który jest Prokuratorem Generalnym.
