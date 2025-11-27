Były prezydent RP Andrzej Duda otrzymał na konto pierwszą prezydencką emeryturę. Postanowił ujawnić publicznie jej wysokość, „żeby nie było spekulacji”.
Po trzech miesiącach otrzymywania prezydenckiej „odprawy” dostałem na konto pierwszą prezydencką „emeryturę”. Zobaczcie, żeby nie było spekulacji
— napisał na platformie X Andrzej Duda.
Ze zdjęcia przelewu, które załączył do swojego wpisu Andrzej Duda wynika, że prezydent otrzymał na konto 9349 zł emerytury.
9349 zł emerytury to dużo czy mało? Fala komentarzy
Wpis Andrzeja Dudy wywołał lawinę komentarzy w sieci. 9349 zł emerytury emerytury prezydenckiej to duży czy też mało? Opinie na ten temat są mocno podzielone.
Od dawna się mówi a nadal nie robi: zarówno pensja jak i następnie emerytura Prezydenta RP powinna być znacznie wyższa. Prawo do pensji a później emerytury powinny posiadać również małżonki Prezydenta RP. Jako Pierwsze Damy czynnie reprezentują Polskę u boku męża
— napisał Mariusz Ciarka, były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji.
Bardzo dobra emerytura! Mój ojciec 50 lat pracował i ma 3400 zł
— stwierdził użytkownik X o pseudonimie Lukasz 1985.
Nie rozumiem hejtu. 9,5k to ładna kasa, ale przypominam, że to emerytura GŁOWY PAŃSTWA po dwóch kadencjach. Emerytowanych prezydentów można policzyć na palcach, a każdy z nich dostaje 50 proc. wypłaty posła. Posłów jest prawie 100x więcej, kosztują 200x więcej
— podkreślił Kacper Szulc, użytkownik X.
Wysokość tej emerytury to kpina. Byle SBek ma większą. O prokuratorach, sędziach z PRL nawet nie ma co wspominać. Niezależnie od tego co myślimy o byłych Prezydentach, zostali wybrani przez miliony Polaków i ich emerytura powinna być na poziomie gwarantującym komfort dalszego życia. RP stać na to
— ocenił Waldemar Giro, użytkownik X.
Emerytura w wieku 52 lat i niemal dwa razy większa niż moja wypłata
— napisał Cezary Świtała, użytkownik X.
