Donald Tusk postanowił pochwalić się na platformie X tym, że rzekomo rozliczenia poprzedników politycznych „wchodzą w decydującą fazę”. Na jego wpis odpowiedział Zbigniew Ziobro, poseł PiS, którego aresztowania domaga się prokuratura. „Zdeprawowanej władzy należy stawić opór, a nie jej ulegać!” - podkreślił Ziobro.
Rozliczenia wchodzą w decydującą fazę. Państwo działa cierpliwie, konsekwentnie i zgodnie z prawem. Nie ma już świętych krów. Niewinni nie mają się czego obawiać. Winni jak najbardziej
— w bojowym tonie napisał Donald Tusk na platformie X.
Riposta Ziobry
Na wpis premiera zareagował m.in. Zbigniew Ziobro, czyli jeden z najistotniejszych polityków opozycji ściganych przez obecną prokuraturę.
Tak. W państwie prawa niewinni nie mają się czego bać. Ale w państwie bezprawia, gdzie siłą przejęto prokuraturę, wyrzucono legalnych prezesów sądów, a w wydziałach karnych odsunięto dziesiątki sędziów - bo władza im nie ufa - i zlikwidowano losowy przydział spraw, niewinni - jeśli władza zadekretuje - trafią za kraty. Dlatego zdeprawowanej władzy należy stawić opór, a nie jej ulegać!
— zaznaczył Zbigniew Ziobro.
Poseł PiS obecnie przebywa w Budapeszcie, uznając, że w Polsce nie mógłby liczyć na uczciwy proces. Prokuratura zarzuca Ziobrze… kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a sprawa ma związek z wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości.
Adam Stankiewicz/X
