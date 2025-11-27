Według najnowszego sondażu OGB, w Sejmie znalazłyby się jedynie cztery partie - Koalicja Obywatelska i trzy formacje prawicowe. Pod progiem wyborczym skończyliby wszyscy koalicjanci formacji Donalda Tuska. Mimo to obecny premier postanowił skomentować wspomniany sondaż na X, starając się uderzyć w PiS.
Wiele wskazuje na to, że bój o przyszłość Polski rozegra się między Koalicją a Braunem i Konfederacją
— napisał Donald Tusk na platformie X komentując sondaż, zgodnie z którym obecna koalicja utraciłaby władzę. Koalicja Obywatelska nie miałaby szansy rządzić, chyba że porozumiałaby się z Konfederacją.
Fala komentarzy
Wpis Donalda Tuska wywołał falę komentarzy w sieci.
Straszenie nami już nie działa. Polacy chcą zmiany programowej, jakościowej i pokoleniowej. I my tę zmianę zrobimy
— napisał Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji.
Czy Polska jest gotowa na koalicję Tusk-Mentzen? O wyborcach KO nawet nie wspominam, bo wiadomix
— zaznaczył Marcin Wątrobiński, użytkownik X.
Chwalić się że większość Polaków (aż 62 proc.) jest przeciwko Tobie…
— ocenił sytuację dr marek, użytkownik X.
Hehe i jak Ci z tym? Mam nadzieję, że Braun i Konfederacja zdobędą na tyle dużo głosów, by mieć realny wpływ na politykę. Brawo Tusk, tak zwaliliście poparcie sprzed 2 lat. Tak to potrafi tylko koalicja rządząca
— napisał Edyta Kowalska, użytkownik X.
Straciliście jako koalicja koalicjantów. Co za ironia…
— podkreślił Konrad Wernicki, publicysta „Tygodnika Solidarność”.
Przystawki zjedzone i zostało tylko „uderzanie” w prawicową opozycję… To początek końca waszych rządów
— stwierdził Marcin W, użytkownik X.
Porażka koalicja rządzącej w nowym sondażu
Przypomnijmy, że zgodnie z opublikowanym dziś sondażem OGB co prawda wybory wygrałaby Koalicja Obywatelska, zdobywając 38,01 proc. głosów, ale do Sejmu nie wszedłby już żaden z obecny koalicjantów KO. Z kolei poza PiS-em zdobywającym 28 proc. głosów i Konfederacją uzyskującą 14 proc. głosów, do Sejmu dostałaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, z poparciem 8,9 proc. wyborców.
Jeśli sondaż OGB uznać za wiarygodny, to po prostu wygląda na to, iż KO przejęła poparcie swoich koalicjantów. Taki wynik wyborów oznaczałby jednak najpewniej utratę władzy przez formację Donalda Tuska - chyba że porozumiałaby się z Konfederacją.
Adam Stankiewicz/X
