„W czasie dzisiejszej sesji nadzwyczajnej zrobiono taki zakres tematyczny, żeby oddać w prywatne ręce część Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). POZ w Hrubieszowie to jest przychodnia rejonowa i dwa ośrodki zdrowia, jeden w Teratynie, drugi w Mirczu. One są na terenie powiatu hrubieszowskiego. I teraz z tej Podstawowej Opieki Zdrowotnej chcą wyłączyć największą przychodnię rejonową w Hrubieszowie oraz ten ośrodek zdrowia w Teratynie i w trybie bezprzetargowym oddać to w najem w prywatne ręce na 10 lat. I teraz nie obejmuje to, co ciekawe, świątecznej i nocnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej” – tak skandaliczne plany Starosty z PSL- u ws. prywatyzacji służby zdrowia w powiecie hrubieszowskim skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Tomasz Zieliński.
Politycy PiS usiłują zatrzymać cichą prywatyzację lokalnej służby zdrowia w powiecie hrubieszowskim. Przynosząca zyski przychodnia rejonowa oraz ośrodek zdrowia w Teratynie mają być oddane na 10 lat w trybie bezprzetargowym spółce zarejestrowanej 7 października 2025 roku z kapitałem w wysokości 50 tys. złotych. Według planu finansowego POZ ma przynieść zysk 1 950 000 złotych, zaś cały szpital ma mieć stratę w wysokości 13 000 000 złotych.
POZ w Hrubieszowie trafi w prywatne ręce?
Tę kwestię skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Tomasz Zieliński.
Informacje, które uzyskałem przede wszystkim od radnych powiatowych z powiatu hrubieszowskiego, budzą ogromne wątpliwości, budzą podejrzenia, że to nie tak jest jak powinno być. To jest potwierdzenie tego, dokąd ta koalicja 13 grudnia zmierza, jeżeli chodzi o służbę zdrowia
— mówił.
W czasie dzisiejszej sesji nadzwyczajnej zrobiono taki zakres tematyczny, żeby oddać w prywatne ręce część Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). POZ w Hrubieszowie to jest przychodnia rejonowa i dwa ośrodki zdrowia, jeden w Teratynie, drugi w Mirczu. One są na terenie powiatu hrubieszowskiego. I teraz z tej Podstawowej Opieki Zdrowotnej chcą wyłączyć największą przychodnię rejonową w Hrubieszowie oraz ten ośrodek zdrowia w Teratynie i w trybie bezprzetargowym oddać to w najem w prywatne ręce na 10 lat. I teraz nie obejmuje to, co ciekawe, świątecznej i nocnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
— wyjaśnił.
„Nie opłacałoby się tego prywatyzować”
Wskazał też, że jeden z radnych przyznał, że „ta świąteczna i nocna opieka zdrowotna dość drogo kosztuje, więc nie opłacałoby się tego prywatyzować”.
Więc wyłączono tę przychodnię jako dzienną opiekę w Teratynie i przychodnię w Hrubieszowie. 13 listopada 2025 roku został zaktualizowany plan finansowy SPZOZ-u w Hrubieszowie na rok 2025. I ten szpital rzeczywiście jest w bardzo ciężkiej sytuacji, bo dokładnie przewidziano stratę na koniec roku w wysokości 13 milionów złotych, ale co ciekawe POZ przynosi zysk. Zaplanowano zysk w wysokości 1 950 000 złotych, czyli jedna przychodnia i dwa ośrodki zdrowia
— powiedział.
I teraz pojawia nam się oferta ze spółki z Zamościa. Ta spółka nazywa się Dobre Zdrowie, która została założona 7 października 2025 roku
— zauważył Tomasz Zieliński.
Dyrektor ma zadanie do wykonania?
Zwrócił uwagę na fakt, że „dyrektor szpitala Arkadiusz Bratkowski został dyrektorem rok temu we wrześniu”.
Jest to radny sejmikowy Polskiego Stronnictwa Ludowego, wieloletni działacz PSL-u. W tej kadencji tam w samorządzie powiatowym rządzi ponownie Polskie Stronnictwo Ludowe. Tam jest starosta Józef Kuropatwa, czyli tutaj został ten dyrektor Bratkowski, który nie pamiętam, żeby on miał jakieś doświadczenie w zakresie prowadzenia szpitali. Być może nie prześledziłem do końca jego losów, ale generalnie to jest polityk PSL-u. I zadaję otwarte pytanie, czy ma do wykonania tutaj zadanie jakieś, czyli tak naprawdę skandalicznej prywatyzacji służby zdrowia
— wskazał.
Jak wyjaśnił, posłowie PiS chcą „wywrzeć presję na radnych, żeby zastanowili się i na ślepo nie głosowali politycznie, tylko podjęli decyzję dla dobra pacjentów, bo to jest najważniejsze”.
I jeżeli ta uchwała zostanie podjęta, to będziemy podejmować kolejne kroki i na pewno zgłosimy to do organów ścigania, żeby wyjaśniły te powiązania, kto, do kogo pierwszy się zgłosił, jak wyglądały te relacje pomiędzy spółką Dobre Zdrowie a dyrektorem szpitala, bo był też formalny wniosek. Jaka jest rola tutaj starostwa, zarządu powiatu, więc tego na pewno nie zostawimy. Będziemy też monitować, będziemy też informować NFZ, jeżeli ta uchwała będzie podjęta, będziemy też wnioskować do wojewody o jej uchylenie. Nie składamy broni, bo po prostu w taki sposób nie może to być robione. Tym bardziej że jeszcze raz podkreślam, chcą prywatyzować to, co przynosi zyski
— dodał poseł PiS.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Szokująca opinia minister zdrowia! „Pacjent najpierw sam płaci fakturę. O takim systemie w Polsce marzę”. Będzie prywatyzacja?
— Prywatyzacja szpitali, głównie powiatowych, coraz bliżej. Już teraz dochodzi do zamykania niektórych oddziałów
— TYLKO U NAS. Stanisław Karczewski: Jest cicha prywatyzacja służby zdrowia. PO o tym nie mówi, ale wprowadza to w życie
Natalia Wierzbicka/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746799-poz-w-hrubieszowie-trafi-w-prywatne-rece-zielinski-alarmuje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.