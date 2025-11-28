TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Marcin Horała: Gdyby naprawdę nie było świętych krów, to tymczasowym aresztowaniom byliby poddawani politycy PO

Marcin Horała (PiS) był gościem w programie „Kontra" Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24
„Gdyby naprawdę nie było świętych krów, to tymczasowym aresztowaniom byliby poddawani politycy Platformy Obywatelskiej. Na przykład pan Stanisław Gawłowski został w pierwszej instancji skazany bodajże na 5 lat więzienia za przestępstwo korupcyjne i teraz czeka na wyrok w drugiej instancji i jak rozumiem, nie ma ryzyka, że on ucieknie przed tym wyrokiem, że będzie mataczył. On może sobie spokojnie chodzić na wolności. […] Co to za święte krowy?” - powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były pełnomocnik rządu Zjednoczonej Prawicy ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

