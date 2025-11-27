Gdy Tusk mówi, że „rozliczenia wchodzą w decydującą fazę”, oznacza to niepohamowaną żądzę odwetu, a wręcz żądzę krwi

Donald Tusk / autor: PAP/Marcin Obara
Donald Tusk / autor: PAP/Marcin Obara

Quasi-wampiry wewnątrz i w okolicach obecnej władzy najchętniej zakuliby w kajdany i postawili przed jakimś Sondergericht lub Специальным судом prezydenta Karola Nawrockiego.

Głodu w rozumieniu ekstremalnego niedojadania w Polsce w zasadzie nie ma, ale rośnie głód krwi. Gdyby rósł on tylko w grupie quasi-wampirów pętających się gdzieś w okolicy mecenasa Patataja, nie dziwiłoby to. Ale na głodzie jest sam premier Donald Tusk, który wieczorem 26 listopada 2025 r. na platformie X postraszył: „Rozliczenia wchodzą w decydującą fazę. Państwo działa cierpliwie, konsekwentnie i zgodnie z prawem. Nie ma już świętych krów. Niewinni nie mają się czego obawiać. Winni jak najbardziej”.

„Rozliczenia wchodzące w decydującą fazę” to nic innego, jak zapowiedź zaspokojenia głodu krwi. Na to czekają quasi-wampiry,

