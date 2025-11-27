Quasi-wampiry wewnątrz i w okolicach obecnej władzy najchętniej zakuliby w kajdany i postawili przed jakimś Sondergericht lub Специальным судом prezydenta Karola Nawrockiego.
Głodu w rozumieniu ekstremalnego niedojadania w Polsce w zasadzie nie ma, ale rośnie głód krwi. Gdyby rósł on tylko w grupie quasi-wampirów pętających się gdzieś w okolicy mecenasa Patataja, nie dziwiłoby to. Ale na głodzie jest sam premier Donald Tusk, który wieczorem 26 listopada 2025 r. na platformie X postraszył: „Rozliczenia wchodzą w decydującą fazę. Państwo działa cierpliwie, konsekwentnie i zgodnie z prawem. Nie ma już świętych krów. Niewinni nie mają się czego obawiać. Winni jak najbardziej”.
„Rozliczenia wchodzące w decydującą fazę” to nic innego, jak zapowiedź zaspokojenia głodu krwi. Na to czekają quasi-wampiry,…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746789-tusk-mowi-ze-rozliczenia-wchodza-w-decydujaca-faze