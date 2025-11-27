Jak wynika z opublikowanego dziś sondażu OGB, Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory z poparciem na poziomie 38,01 proc. Prawo i Sprawiedliwość znalazłoby się na drugim miejscu, z wynikiem 27,97 proc. Co ciekawe, progu wyborczego nie przekroczyłoby żadne z ugrupowań tworzących obecną koalicję rządzącą. To już kolejne badanie, które pokazuje, że rząd Tuska nie utrzymałby większości.
Według sondażu OGB, którego wyniki opublikowano na platformie X, poparcie dla KO wyniosło 38,01 proc. (spadek o 1 pkt. proc.) i dałoby 210 mandatów w Sejmie.
PiS uzyskało w sondażu 27,97 proc. (spadek o 0,1 pkt. proc.) co oznaczałoby 152 mandaty. z Poparcie dla Konfederacji wyniosło 13,97 proc. (mniej o 0,3 pkt. proc.) i przełożyłoby się na 62 mandaty.
Konfederacja Korony Polskiej uzyskała w sondażu 8,94 proc. (wzrost o 2,1 pkt. proc.) co dałoby 36 mandatów.
Koalicja traci większość
Pozostałe ujęte w sondażu ugrupowania nie uzyskały poparcia przekraczającego 5 proc. próg wyborczy. A to oznacza, że rząd Donalda Tuska najpewniej straciłby większość.
Nowa Lewica otrzymała 4,24 proc. (mniej o 0,2 pkt. proc.), Partia Razem - 2,75 proc. (wzrost o 0,5 pkt. proc.), PSL - 2,68 proc. (wzrost o 0,5 pkt. proc.), Polska2050 - 1,44 proc. (mniej o 1,5 pkt. proc.).
OGB podało, że sondaż przeprowadzono w dniach 22-25 listopada metodą CATI (wywiadów telefonicznych) w grupie 1000 respondentów.
Na prawicy „Free For All”
Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna uzyskała największy wzrost poparcia ze wszystkich ugrupowań ujętych w sondażu.
Na wyniki partii na prawo od PiS zwrócił uwagę Łukasz Pawłowski, prezes OGB.
Poparcie dla Konfederacji i Grzegorza Brauna wśród wyborców o poglądach prawicowych. Wiara Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, że walka o głosy na prawicy ich nie dotyczy była dość naiwna. Na prawicy to dziś „Free For All”
— skomentował.
Sondaż pokazuje, że zwalczając i atakując PiS, Tusk umacnia ugrupowania… jeszcze bardziej na prawo od partii Jarosława Kaczyńskiego. Dodajmy, że są to ugrupowania wprost oskarżane przez Tuska i jego polityczne środowisko o sympatie prorosyjskie i neonazistowskie. Jaka więc w tym wszystkim logika?
