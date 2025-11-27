Czy Prokuratura Krajowa wstydzi się sukcesu, jaki osiągnęła w związku ze skazaniem byłego szefa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, senatora KO za nadużycia władzy? „Na stronie Prokuratury Krajowej gdzie zwykle wprost roi się od komunikatów o zarzutach dla polityków opozycji, brak jest jakiejkolwiek wzmianki” - zauważył w mediach społecznościowych mec. Adam Gomoła.
Wieloletni proces zakończony wyrokiem
Dwa dni temu Sąd Okręgowy w Warszawie skazał senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego za nadużywanie władzy przy obsadzaniu stanowisk w Najwyższej Izbie Kontroli w 2013 r., kiedy był jej prezesem. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie w 2017 r., a proces ruszył w następnym roku.
Po 7 latach zakończył się wymierzeniem politykowi KO kary 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Zgodnie z konstytucją, jeśli wyrok się uprawomocni, Kwiatkowski straci senatorski mandat. Wraz z nim skazano także byłego szefa klubu PSL Jana Burego na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu.
Gdzie są dalsze kroki prawne prokuratury Żurka?
Senator KO Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział złożenie apelacji sugerując, że sędzia zachował się niekompetentnie i politycznie. Według polityka obozu rządzącego sąd „podjął decyzję bez materiału dowodowego i z nagraniami, których nigdy nie odsłuchał”.
Czy orzeczenie warszawskiej okręgówki, o które przez wiele zabiegała prokuratura, jest sukcesem w zakresie ścigania nieprawidłowości urzędniczych na wysokich szczeblach władzy? Trudno temu zaprzeczyć. Wygląda jednak na to, że podlegająca ministrowi Waldemarowi Żurkowski Prokuratura Krajowa swojego sukcesu się wstydzi. Ciążący na senatorze KO wyrok, któremu kiedyś powierzono stanowisko kierowania najważniejszą instytucją kontrolną w państwie, powinien być nie tylko zauważony, ale musi rodzić dalsze kroki prawne.
Polityczne „standardy” prokuratury
Mec. Adam Gomoła nie ma wątpliwości, że obecna prokuratura kieruje się innym kluczem w swych działaniach, skoro nie ma żądnych informacji o chęci postawienia Kwiatkowskiego przed Trybunałem Stanu.
To ciekawe, że na stronie Prokuratury Krajowej gdzie zwykle wprost roi się od komunikatów o zarzutach dla polityków opozycji, brak jest jakiejkolwiek wzmianki o niewątpliwym sukcesie „Krajówki” w postaci nieprawomocnego skazania byłego szefa NIK i Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego
Jest za to anons o zainicjowaniu procedury postawienia przed Trybunałem Stanu b. ministra Zbigniewa Ziobro, któremu nawet nie przedstawiono zarzutów. O wyroku nie mówiąc.
Czy zainicjowano analogiczną procedurę względem byłego szefa NIK, skazanego przez Sąd Okręgowy za czyn pozostający (jak donosi Onet) w związku z pełnioną przez niego funkcją?
— napisał w mediach społecznościowych mec. Adam Gomoła.
