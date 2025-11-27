30 grudnia Rosja zamknie polski konsulat w Irkucku. Ma to być odpowiedź na ostatnią decyzję polskich władz w sprawie konsulatu w Gdańsku. Z kolei ambasador RP Krzysztof Krajewski, niedawno zaatakowany w Petersburgu, został wezwany na rozmowę do MSZ.
27 listopada do MSZ Rosji został wezwany polski ambasador Krzysztof Krajewski, któremu wręczona została nota z powiadomieniem, że w odpowiedzi na działania polskich władz, które od 23 grudnia wycofują zgodę na funkcjonowanie Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, strona rosyjska podjęła decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie Konsulatu Generalnego RP w Irkucku
— napisano w komunikacie rosyjskiego resortu spraw zagranicznych.
Zamknięcie konsulatu w Gdańsku
Polski rząd zdecydował o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Gdańsku po aktach dywersji na kolei dokonanych na zlecenie Rosji przez obywateli Ukrainy. Dywersanci po dokonaniu sabotażu udali się na Białoruś. Jeden z nich był już wcześniej skazany przez lwowski sąd za podobną działalność na terytorium Ukrainy.
Zamknięcie polskiego konsulatu w Irkucku oznacza, że cały kraj będzie musiała obsługiwać ambasada w Moskwie.
– zwraca uwagę RMF24.
Polskie MSZ przekazało RMF, że decyzja Rosjan nie stanowi zaskoczenia, a polska dyplomacja jest na nią gotowa.
„To jest po prostu reakcja na nasze działanie”
Również Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych podkreślił, że strona polska spodziewała się takiej decyzji Rosji.
Spodziewaliśmy się tego. To jest reakcja na decyzje ministra, premiera Sikorskiego o zamknięciu konsulatu w Gdańsku. Ostatni polski konsulat w Irkucku, pełniący ważną rolę, bo związany z historią, cmentarzami, Syberią, Sybirakami, zostaje zamknięty. Spodziewaliśmy się tego, jest to po prostu reakcja na nasze działanie, choć nasze działanie było związane z tym, że nie mamy wątpliwości, że za akty dywersji, także ostatnie odpowiadają rosyjskie służby, stąd zamknięcie konsulatu
— przekazał podczas konferencji prasowej.
MSZ Rosji podaje w komunikacie, że zamknięcie konsulatu RP w Irkucku to „środki odwetowe” po działaniach strony polskiej.
Zgodnie z informacjami polskiego MSZ, do północy 23 grudnia br. rosyjski konsulat w Gdańsku musi zostać zamknięty, a jego pracownicy muszą znaleźć się poza granicami Polski.
aja/PAP, RMF24
