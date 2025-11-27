„Nie spodziewam się żadnych odkryć CBA. Igrzyska mają trwać, show must go on. Chodzi o efekt mrożący. To szalenie prymitywne, jeżeli Tusk, Żurek i cała ta ekipa myślą, że w ten sposób zamkną usta Polakom, że Polacy będą - tak jak w systemie stalinowskim - sparaliżowani strachem, kłaniać się przed takim rządem, to się mylą” – tak wejście CBA do Fundacji „Lux Veritatis”, dzieła Ojca Tadeusza Rydzyka, skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 Marek Pęk, senator PiS.
Wczoraj agenci CBA weszli do siedziby Fundacji „Lux Veritatis”. Chodzi o Fundusz Sprawiedliwości.…
