TYLKO U NAS. Marek Pęk: Nie spodziewam się żadnych odkryć CBA w „Lux Veritatis”. Chodzi o efekt mrożący. Igrzyska mają trwać

Marek Pęk
Marek Pęk / autor: Telewizja wPolsce24

„Nie spodziewam się żadnych odkryć CBA. Igrzyska mają trwać, show must go on. Chodzi o efekt mrożący. To szalenie prymitywne, jeżeli Tusk, Żurek i cała ta ekipa myślą, że w ten sposób zamkną usta Polakom, że Polacy będą - tak jak w systemie stalinowskim - sparaliżowani strachem, kłaniać się przed takim rządem, to się mylą” – tak wejście CBA do Fundacji „Lux Veritatis”, dzieła Ojca Tadeusza Rydzyka, skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 Marek Pęk, senator PiS.

CZYTAJ WIĘCEJ: NASZ WYWIAD. CBA w siedzibie Lux Veritatis. O. Tadeusz Rydzyk: To jedna z wielu kontroli. Jesteśmy stale nękani. Chcą nas zniszczyć!

Wczoraj agenci CBA weszli do siedziby Fundacji „Lux Veritatis”. Chodzi o Fundusz Sprawiedliwości.…

