„Nie wierzę… Przez ponad rok sprawowania funkcji Narodowego Koordynatora Inicjatywy Trójmorza wiceminister spraw zagranicznych J. Wiśniewski (nominat R. Sikorskiego) wziął udział w JEDNYM (!) spotkaniu w tej sprawie – a w trzech innych wystąpił ‘brak możliwości osobistego udziału’” - napisał na platformie X poseł PiS, były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. „ak wygląda nasza polityka zagraniczna w regionie Europy Środkowej. I Państwo się dziwicie, że Polska jest pomijana przy ważnych rozmowach?” - dodał polityk opozycji.
Były wiceszef polskiej dyplomacji zaznaczył w mediach społecznościowych, że obecne kierownictwo MSZ wydaje się celowo sabotować współpracę w ramach inicjatywy Trójmorza. Podkreślił, że wskazywać może na to szokująco mizerna aktywność Narodowego Koordynatora Inicjatywy Trójmorza.
— napisał na platformie X Paweł Jabłoński.
Poseł PiS zamieścił też w mediach społecznościowych odpowiedź wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego na jego ponowną interpelację ws. inicjatywy Trójmorza. Zwrócił on zwłaszcza uwagę, że do międzynarodowych spotkań w tym kontekście oddelegowywano niższych rangą urzędników MSZ.
W odpowiedzi na interpelację ponowną nr 12379 Pana Posła P. Jabłońskiego dotyczącą Inicjatywy Trójmorza (3SI), uprzejmie przekazuję, co następuje. Podsekretarz Stanu Jakub Wiśniewski w okresie sprawowania funkcji Narodowego Koordynatora 3SI uczestniczył w następujących wydarzeniach angażujących Narodowych Koordynatorów z pozostałych państw 3SI: 1) 6 marca 2024 г. udział w wirtualnym spotkaniu Narodowych Koordynatorów 3SI (w związku z brakiem możliwości udziału Podsekretarza Stanu J. Wiśniewskiego, MSZ było reprezentowane przez Pana Marcina Kacperka, kierownika referatu w Departamencie Współpracy Ekonomicznej); 2) 15 marca 2024 r. - udział Podsekretarza Stanu J. Wiśniewskiego w zorganizowanej przez Ambasadę RP w Bratysławie konferencji pt. „Three Seas Initiative Discussing Options for Achieving Regional Economic Policy Goals”; 3) 10-11 kwietnia 2024 r. udział w Szczycie i Forum Biznesu 3SI w Wilnie (w związku z brakiem możliwości udziału Podsekretarza Stanu J. Wiśniewskiego, MSZ było reprezentowane przez Podsekretarz Stanu A. Radwan-Röhrenschef); 4) 28-29 kwietnia 2025 r. udział w Szczycie i Forum Biznesu 3SI w Warszawie (w związku z brakiem możliwości udziału Podsekretarza Stanu J. Wiśniewskiego MSZ było reprezentowane przez Podsekretarz Stanu A. Radwan-Röhrenschef). Sprawująca obecnie przewodnictwo w 3SI Chorwacja nie zorganizowała dotychczas żadnych wydarzeń angażujących Narodowych Koordynatorów 3SI, w których udział mógłby wziąć Sekretarz Stanu Ignacy Niemczycki
— napisał Bartoszewski.
Sabotowanie Trójmorza?
Kierownik Sekretariatu ds. Trójmorza i współpracy gospodarczej w Biurze Polityki Międzynarodowej prezydenta RP Maciej Kubicki dodał pod wpisem posła Jabłońskiego, że Jakub Wiśniewski z MSZ tak mocno krytykował inicjatywę Trójmorza podczas spotkania w Bratysławie, że nie uszło to uwadze jego zagranicznych uczestników.
Warto uzupełnić, że podczas jedynego wydarzenia, w którym osobiście wziął udział ten jegomość (w Bratysławie), tak bardzo kontestował projekt Trójmorza, że przez kolejne 2 tygodnie odbierałem tel. od naszych skonsternowanych partnerów regionalnych z prośbą o wyjaśnienia
— podkreślił na X Maciej Kubicki.
Powołanie Inicjatywy Trójmorza zainicjowali prezydenci Polski Andrzej Duda i Chorwacji Kolinda Grabar–Kitarović podczas spotkania przywódców państw regionu na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w 2015 roku. Rok ten jest uznawany za początek współpracy trójmorskiej, natomiast inauguracyjny szczyt Inicjatywy odbył się w Dubrowniku w 2016 r.
Inicjatywa początkowo skupiała 12 państw członkowskich UE: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. W 2023 r. grono to powiększyło się o Grecję i liczy obecnie 13 państw uczestniczących oraz 2 stowarzyszone państwa uczestniczące – Ukrainę i Mołdawię. Partnerami strategicznymi Inicjatywy Trójmorza są: Stany Zjednoczone, Japonia, Komisja Europejska i Niemcy.
