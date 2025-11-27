Zdaniem 60 proc. badanych w sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” rząd Donalda Tuska powinien konsultować projekty ustaw z prezydentem Karolem Nawrockim przed skierowaniem ich do Sejmu. Przeciwnego zdania jest 30 proc. respondentów, a 10 proc. nie ma zdania w tej sprawie.
Instytut zapytał w sondażu, którego wyniki opublikowano w „SE”, czy rząd Tuska powinien konsultować z prezydentem Nawrockim projekty ustaw, zanim trafią do Sejmu.
Twierdzącej odpowiedzi na to pytanie udzieliło 60 proc. ankietowanych, 30 proc. udzieliło odpowiedzi negatywnej, zaś 10 proc. badanych nie miało zdania.
Ale czy tak by się stało? Można w to wątpić i to z prostego powodu. Gdyby rzeczywiście obóz Donalda Tuska konsultował swoje projekty z prezydentem, nie mógłby potem uskarżać się propagandowo na weta. Bo najwidoczniej tej ekipie zależy wyłącznie na sporze, a nie na sprawnym rządzeniu.
Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster od 15 do 17 listopada na próbie 1003 dorosłych Polaków.
olnk/PAP
