Prawica górą. Partia Tuska na czele, ale razem z Lewicą nie byłaby w stanie utrzymać władzy. To kolejny taki SONDAŻ

sala posiedzeń Sejmu / autor: Fratria
Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę na KO zagłosowałoby 30,9 proc. ankietowanych, a na PiS 26,4 proc. Razem, PSL i Polska 2050 nie przekroczyłyby progu wyborczego - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Zgodnie z sondażem, którego wyniki opublikowano w czwartek, gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, do urn poszłoby 63,7 proc. badanych; 30,4 proc. nie zamierza głosować.

Wybory wygrałaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,9 proc. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo Sprawiedliwość (26,4 proc.), a na trzecim - Konfederacja (15,6 proc.). Do Sejmu dostałyby się też Lewica (7,9 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (6,4 proc.).

Progu wyborczego nie pokonałyby: Razem (3,1 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (3 proc.) oraz Polska 2050 (1,5 proc.). 5,2 proc. badanych nie wie, na kogo by zagłosowało.

KO i Lewica nie byłyby w stanie utrzymać władzy!

Na podstawie wyliczeń w kalkulatorze prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, WP wskazała, że KO i Lewica nie byłyby w stanie utrzymać władzy, gdyż miałyby 209 mandatów, a do większości konieczne jest 231. Rząd mógłby utworzyć szeroki sojusz prawicy od ugrupowań Jarosława Kaczyńskiego, przez Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka do Grzegorza Brauna. Ale PiS - jak oceniono - niechętnie odnosi się do perspektywy koalicji, zwłaszcza z Koroną.

Sondaż partyjny został przeprowadzony przed United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI/CAWI od 21 do 23 listopada na próbie 1000.

