Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę na KO zagłosowałoby 30,9 proc. ankietowanych, a na PiS 26,4 proc. Razem, PSL i Polska 2050 nie przekroczyłyby progu wyborczego - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.
Zgodnie z sondażem, którego wyniki opublikowano w czwartek, gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, do urn poszłoby 63,7 proc. badanych; 30,4 proc. nie zamierza głosować.
Wybory wygrałaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,9 proc. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo Sprawiedliwość (26,4 proc.), a na trzecim - Konfederacja (15,6 proc.). Do Sejmu dostałyby się też Lewica (7,9 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (6,4 proc.).
Progu wyborczego nie pokonałyby: Razem (3,1 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (3 proc.) oraz Polska 2050 (1,5 proc.). 5,2 proc. badanych nie wie, na kogo by zagłosowało.
KO i Lewica nie byłyby w stanie utrzymać władzy!
Na podstawie wyliczeń w kalkulatorze prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, WP wskazała, że KO i Lewica nie byłyby w stanie utrzymać władzy, gdyż miałyby 209 mandatów, a do większości konieczne jest 231. Rząd mógłby utworzyć szeroki sojusz prawicy od ugrupowań Jarosława Kaczyńskiego, przez Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka do Grzegorza Brauna. Ale PiS - jak oceniono - niechętnie odnosi się do perspektywy koalicji, zwłaszcza z Koroną.
Sondaż partyjny został przeprowadzony przed United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI/CAWI od 21 do 23 listopada na próbie 1000.
CZYTAJ TAKŻE: SONDAŻ. Przewaga bloku prawicy! PiS z Konfederacją mogą liczyć na 43,2 proc. poparcia. Partia Brauna w Sejmie
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746764-ko-i-lewica-nie-bylyby-w-stanie-utrzymac-wladzy-sondaz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.