„Próbuje się bocznymi drzwiami wprowadzić najpierw uznawanie małżeństw z tej samej płci obywateli Unii Europejskiej, ale te orzeczenia TSUE zmierzają cały czas w kierunku tego, aby za jakiś czas wskazać, że ‘mamy do czynienia z oczywistą dyskryminacją tych par jednopłciowych, które by chciały zawrzeć takie małżeństwo w Polsce’” - mówiła na antenie Telewizji wPolsce24 Magdalena Majkowska, adwokat z Instytutu Ordo Iuris.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł na kanwie sprawy z Polski, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju UE, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.
Co to oznacza?
Mecenas Magdalena Majkowska została zapytana na antenie Telewizji wPolsce24, czy TSUE może nam cokolwiek narzucać w tej sprawie.
Polska po pierwsze nie ma obowiązku wprowadzania w Polsce małżeństw osób tej samej płci do prawa krajowego. W wymiarze ustawowym i konstytucyjnym to nic nie zmienia. Od 2005 roku zresztą Trybunał Konstytucyjny konsekwentnie stanowi o pierwszeństwie polskiej konstytucji
— wskazała.
Jest jednak jedno „ale”. W związku z niewykonywaniem wytycznych tego wyroku Polsce mogą grozić kary finansowe
— przestrzegła.
Prawdziwe niebezpieczeństwo
Adwokat wskazała, że orzeczenie TSUE jest bardzo niebezpieczne dla Polski i dla konstytucyjnej definicji małżeństwa.
Próbuje się w ten sposób redefiniować to pojęcie. Próbuje się bocznymi drzwiami wprowadzić najpierw uznawanie małżeństw z tej samej płci obywateli Unii Europejskiej, ale te orzeczenia TSUE zmierzają cały czas w kierunku tego, aby za jakiś czas wskazać, że „mamy do czynienia z oczywistą dyskryminacją tych par jednopłciowych, które by chciały zawrzeć takie małżeństwo w Polsce”
— zauważyła.
I w ten sposób krok po kroku będą wprowadzane małżeństwa osób tej samej płci
— zaznaczyła.
