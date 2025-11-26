Donald Tusk przekonuje, że jego rząd wciąż prowadzi rozliczenia, które „wchodzą w kolejną fazę”. Jego wpis na portalu X spotkał się z odzewem polityków i innych użytkowników tego portalu.
Premier Tusk udostępnił wpis, w którym chwali się kolejnymi rozliczeniami poprzedniej ekipy rządzącej.
Rozliczenia wchodzą w decydującą fazę. Państwo działa cierpliwie, konsekwentnie i zgodnie z prawem. Nie ma już świętych krów. Niewinni nie mają się czego obawiać. Winni jak najbardziej
– czytamy.
Reakcja w sieci
Jego wpis spotkał się z reakcją innych użytkowników portalu X.
Złodziej krzyczy: łapać złodzieja. klasyka gatunku
– pisze Jan Kanthak.
Prymitywna chęć zemsty nie jest najlepszym doradcą. To jest nieuleczalne - niestety. Biedny z Pana człowiek , cierpiący z nienawiści. Walka z opozycją, walka z Panem Bogiem i Kościołem, trzymanie za buzię swoich. Moja ś.p. Mama zawsze mówiła, że z Panem Bogiem jeszcze nikt nie wygrał. A co do świętych krów - wystarczy rozejrzeć się w najbliższym otoczeniu . Ma Pan niezłe stado
– twierdzi Beata Kempa.
Panie „rewizor” czy w ramach tych rozliczeń jest choć jeden akt oskarżenia, czy wszystko na co a-was stać to przekaz o „osiągnięciach” politycznych podwładnych. Chyba że nasunęły się na zmarszczone czoło wyroki skazujące koleżeństwa własnego.
– twierdzi Marek Surmacz.
Igrzyska dla idiotów
– napisał Maciej Wilk.
Z tego „Robimy, nie gadamy” jest więcej tweetów, niż działań
– skwitował Bartosz Bocheńczak
Na karę 8 i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu i grzywnę warszawski sąd okręgowy skazał we wtorek byłego prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Jana Burego w procesie dotyczącym ustawiania konkursów na stanowiska dyrektorskie w Izbie
– przypomniał jeden z użytkowników platformy X.
mly/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746750-tusk-chwali-sie-rozliczeniami-reakcja-igrzyska-dla-idiotow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.