Tusk chwali się kolejnymi rozliczeniami. Jest reakcja: "Igrzyska dla idiotów"; "Biedny z Pana człowiek, cierpiący z nienawiści"

autor: PAP/Paweł Supernak
autor: PAP/Paweł Supernak

Donald Tusk przekonuje, że jego rząd wciąż prowadzi rozliczenia, które „wchodzą w kolejną fazę”. Jego wpis na portalu X spotkał się z odzewem polityków i innych użytkowników tego portalu.

Premier Tusk udostępnił wpis, w którym chwali się kolejnymi rozliczeniami poprzedniej ekipy rządzącej.

Rozliczenia wchodzą w decydującą fazę. Państwo działa cierpliwie, konsekwentnie i zgodnie z prawem. Nie ma już świętych krów. Niewinni nie mają się czego obawiać. Winni jak najbardziej

– czytamy.

Reakcja w sieci

Jego wpis spotkał się z reakcją innych użytkowników portalu X.

Złodziej krzyczy: łapać złodzieja. klasyka gatunku

– pisze Jan Kanthak.

Prymitywna chęć zemsty nie jest najlepszym doradcą. To jest nieuleczalne - niestety. Biedny z Pana człowiek , cierpiący z nienawiści. Walka z opozycją, walka z Panem Bogiem i Kościołem, trzymanie za buzię swoich. Moja ś.p. Mama zawsze mówiła, że z Panem Bogiem jeszcze nikt nie wygrał. A co do świętych krów - wystarczy rozejrzeć się w najbliższym otoczeniu . Ma Pan niezłe stado

– twierdzi Beata Kempa.

Panie „rewizor” czy w ramach tych rozliczeń jest choć jeden akt oskarżenia, czy wszystko na co a-was stać to przekaz o „osiągnięciach” politycznych podwładnych. Chyba że nasunęły się na zmarszczone czoło wyroki skazujące koleżeństwa własnego.

– twierdzi Marek Surmacz.

Igrzyska dla idiotów

– napisał Maciej Wilk.

Z tego „Robimy, nie gadamy” jest więcej tweetów, niż działań

– skwitował Bartosz Bocheńczak

Na karę 8 i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu i grzywnę warszawski sąd okręgowy skazał we wtorek byłego prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Jana Burego w  procesie dotyczącym ustawiania konkursów na stanowiska dyrektorskie w Izbie

– przypomniał jeden z użytkowników platformy X.

