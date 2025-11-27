TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Cichocki: Trump działał w oparciu o błędne założenie, że Ukraina już przegrała i trzeba przyjąć warunki Rosji

Były ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki / autor: screenshot/Telewizja wPolsce24
Były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki na antenie Telewizji wPolsce24 komentował ewentualne porozumienie pokojowe, które mogłoby doprowadzić do przynajmniej czasowego zakończenia wojny na Ukrainie. „Prezydent Trump - wydaje mi się - działał w oparciu o błędne założenie, że Ukraina już przegrała i trzeba przyjmować warunki rosyjskie i nie pytać o szczegóły, a tymczasem sytuacja nie jest tak zła dla Ukrainy i tak dobra dla Rosji” - mówił.

Bartosz Cichocki odniósł się do postawy USA w procesie pokojowym i początkowego, niekorzystnego dla Ukrainy 28-punktowego planu pokojowego.

To jest kolejne nasilenie zabiegów o zawieszenie ognia, to jest trochę powtórka z Alaski, gdzie prezydent Trump na tej planszy strategicznej przesunął się w stronę Rosji, próbował wywierać naciski na Ukrainę,…

