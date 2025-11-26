Szef delegacji PiS w Parlamencie Europejskim Adam Bielan poinformował na konferencji prasowej, że europosłowie PiS głosowali przeciwko projektowi budżetu UE na 2026 rok, m.in. dlatego że kontynuuje on wsparcie dla polityki Europejskiego Zielonego Ładu.
Szefowa PE Roberta Metsola podpisała w Strasburgu budżet UE na 2026 rok. Jego wartość to ponad 190 mld euro. Parlament Europejski w toku negocjacji z Radą UE (państwami członkowskimi) opowiadał się za zwiększeniem środków na wsparcie m.in. dla badań naukowych, infrastruktury transgranicznej oraz zarządzania granicami.
Głosowaliśmy jako polska delegacja w grupie EKR przeciwko, dlatego że to jest budżet kontynuacji. Kontynuacji bardzo niedobrych tendencji, które obserwujemy w działalności Komisji Europejskiej od lat. Przede wszystkim budżet kontynuacji Zielonego Ładu, który morduje europejską gospodarkę. Gdy czytamy dramatyczne apele na przykład branży stalowej o tym, że w Europie nie opłaca się produkować stali i kolejne huty bankrutują, to te apele są skutkiem właśnie fatalnej polityki Zielonego Ładu prowadzonej przez Komisję Europejską pani Ursuli von der Leyen zarówno w poprzedniej kadencji, jak i niestety kontynuowane w tej kadencji
— powiedział Bielan na konferencji.
„Budżet biurokratyczny, a nie przełomu”
Europoseł Bogdan Rzońca (PiS) podkreślił na konferencji, że jego partia głosowała przeciwko, bo projekt budżetu nie jest odpowiedzią na wyzwania, z którymi mierzy się UE.
Ja bym nawet powiedział dosyć ostro, że właściwie ta rzeczywistość, która skrzeczy za oknem jest ignorowana przez budżet na 2026 rok. Nie będzie żadnych pozytywnych zmian w budżecie państw Unii Europejskiej, nie będzie tej rzeczywistej pomocy, na którą czekają kraje Unii Europejskiej
— powiedział. Jak dodał, w budżecie m.in. zmniejszone zostały środki na dopłaty dla rolników i przesunięte na promocję rolnictwa, co jest błędem.
Ocenił, że jest to „budżet biurokratyczny, a nie przełomu”.
Jest problem z gospodarką, z wysokimi cenami energii, jest problem ze zwalnianymi pracownikami, jest problem z rolnictwem, a budżet, czy większość, która głosuje za budżetem, mówi, że wszystko jest ok, kontynuujemy
— powiedział.
Unijny budżet
W porozumieniu PE z Radą UE dotyczącym budżetu UE uzyskano łącznie 372,7 mln EUR więcej, niż pierwotnie przewidywała Komisja.
Budżet został przyjęty w PE w czwartek 419 głosami przy 185 przeciw i 53 wstrzymujących się. W swoich wystąpieniach negocjatorzy podkreślali, że budżet ma wzmacniać bezpieczeństwo i stabilność Europy, wspierać rozwój młodzieży, badań naukowych i działań klimatycznych oraz odpowiadać na wyzwania geopolityczne. Głównym sprawozdawcą ds. budżetu UE na 2026 r. był europoseł Andrzej Halicki (KO).
