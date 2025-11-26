Kolejna klęska sądową b. prezydenta Sopotu, Jacka Karnowskiego, dziś wiceministra w rządzie koalicji D. Tuska i W. Czarzastego. Izba Cywilna Sądu Najwyższego oddaliła jego skargę kasacyjną na prawomocne rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który w 2022 potwierdził prawo wpisu sopockich kortów do ksiąg wieczystych na rzecz użytkownika Sopockiego Klubu Tenisowego.
Od tego rozstrzygnięcia ówczesny prezydent Sopotu, nader osobiście zaangażowany w likwidację klubu z blisko 130.letnią tradycją, złożył do SN skargę kasacyjną. Domagał się uchylenia wyroku SA w Gdańsku, podnosząc, że prawo do uwzględnienia wpisu SKT uległo przedawnieniu.
To jest jakiś ewenement w skali kraju, że polityk samorządowy uruchamia cały aparat urzędu do walki z obywatelami skupionymi w stowarzyszeniu, którego samodzielności i prawa do obrony swoich racji nie akceptuje. Obezwładnia przy tym opozycję, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, która w milczeniu poza b. radnym Andrzejem Kałużnym, znosi jego postępowanie. Przykład Karnowskiego, który Sopot traktował jako dobro lenne, pokazuje jak w soczewce do czego prowadzi brak kadencyjności na stanowiskach, które jednej osobie dają taką władzę
— mówi portalowi „wybrzeze24.pl” prezes SKT, Bartłomiej Białaszczyk.
Z kolei 2 lata temu Sąd Okręgowy w Gdańsku nie zostawił suchej nitki na postępowaniu J. Karnowskiego, który w istocie nie informując rzetelnie radnych o sytuacji prawnej sopockich kortów wyłudził zgodę na przewłaszczenie ich użytkowania na rzecz stowarzyszenia, któremu swoimi decyzjami nieustannie sprzyjał. W rezultacie uzyskanej w ten sposób zgody radnych, podpisano umowę fraudacyjną, czyli dopuszczono się oszustwa na niekorzyść wierzyciela czyli Sopockiego Klubu Tenisowego. A beneficjentem tej sztuczki miało być stowarzyszenie którego pierwszym prezesem był rekomendowany przez J. Karnowskiego kurator, który miał wyręczyć zarząd SKT w zarządzaniu kultowym sopockich obiektem. Co interesujące, poza radnym Wojciech Fułkiem żaden z radnych PiS na krętactwa J. Karnowskiego nie zareagował.
To koniec batalii o sopockie korty, to rozstrzygnięcie powinno zmyć Karnowskiego z politycznego pokładu, pozostają ewentualnie wyprawy jachtem „Alf” do Kaliningradu i podtrzymywanie więzi z jego merem.
Tekst pierwotnie ukazał się w portalu wybrzeze24.pl.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746740-kleska-karnowskiego-w-sadzie-najwyzszym-skt-na-swoim
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.