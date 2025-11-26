Jeżeli wczorajszy wyrok sądu w sprawie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego (KO) się uprawomocni, w myśl obowiązującego prawa straci on mandat senatorski - przyznał szef senackiej komisji regulaminowej Sławomir Rybicki (KO). Podobna sytuacja jest ze skazanym latem senatorem Stanisławem Gawłowskim.
Dotąd tylko jeden senator stracił mandat w wyniku procesu sądowego; był to Marian Jurczyk, w 2000 roku prawomocnie uznany za kłamcę lustracyjnego.
Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie wymierzył kary 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu senatorowi, b. prezesowi NIK Krzysztofowi Kwiatkowskiemu oraz 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu b. szefowi klubu PSL Janowi Buremu w sprawie dotyczącej obsadzania i konkursów na stanowiska w NIK w 2013 r. Wyrok jest nieprawomocny. Obydwaj zapowiedzieli apelację.
Gawłowski skazany na 5 lat więzienia
To już kolejny tegoroczny wyrok skazujący, dotyczący senatora. W końcu lipca Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał innego senatora KO Stanisława Gawłowskiego na 5 lat więzienia w procesie w tzw. aferze melioracyjnej. Został uznany za winnego m.in. przyjęcia łapówek. Sąd orzekł mu też m.in. karę 180 tys. zł grzywny i zakazał zajmowania kierowniczych stanowisk w państwowych instytucjach i spółkach przez 10 lat. Tamten wyrok też jest nieprawomocny, a Gawłowski złożył apelację.
Jeżeli w obu przypadkach wyroki się uprawomocnią, obaj stracą mandaty. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne na mocy konstytucji i kodeksu wyborczego traci po prostu mandat z mocy prawa
— powiedział PAP szef senackiej komisji regulaminowej, etyki i spraw senatorskich Sławomir Rybicki.
Senatorowie KO wierzą w sukces apelacji
Zarówno Kwiatkowski jak i Gawłowski są jednak przekonani, że ich apelacje przyniosą skutek. Kwiatkowski podkreślił, że sąd „podjął decyzję bez materiału dowodowego i z nagraniami, których nigdy nie odsłuchał”. Według niego, „stenogramy są inne niż ich treść”. Zauważył też, że wyrok wydała sędzia, której mąż jest obrońcą w postępowaniu dyscyplinarnym Łukasza Piebiaka, sędziego, b. wiceministra sprawiedliwości.
Również Gawłowski wierzy w skuteczność swojej apelacji. W tej chwili czeka na wyznaczenie składu orzekającego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.
W polskim prawie jest tak, że dopóki wyrok jest nieprawomocny, człowiek jest niewinny. Natomiast ja nie ukrywam, że mam głębokie poczucie niesprawiedliwości po wyroku pierwszej instancji. Zostałem skazany za przestępstwa za które nie byłem oskarżony, np. za uzyskanie w ramach łapówki rzekomego apartamentu w Chorwacji. Sąd wziął też pod uwagę tylko zeznania niektórych świadków
— powiedział PAP Gawłowski.
Poza tym w ustnym uzasadnieniu sam sąd przyznał, że może się mylić, więc nie widzę innego rozstrzygnięcia niż uniewinnienie. Choć w lipcu też byłem przekonany, że zostanę uniewinniony wobec braku dowodów, więc teraz już z pokorą czekam na wyrok
— dodał senator.
Kwiatkowski zawieszony w KO na 3 miesiące
Senator Kwiatkowski wydał oświadczenie, w którym przedstawia swoje stanowisko i mówi, że będzie w drugiej instancji walczył dalej, natomiast wystąpił o to, żeby zawiesić go w klubie i klub Koalicji Obywatelskiej na 3 miesiące senatora Kwiatkowskiego zawiesił w prawach członka – przekazała rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda w radio TOK FM.
Na uwagę, że w ciągu trzech miesięcy może nie zapaść wyrok II instancji, odparła, że „zobaczymy, jak się sprawa będzie rozwijała”. Zaznaczyła też, że „senator jasno zapewnia o swojej niewinności”. Podkreśliła jednocześnie, że w świetle prawa wyrok jest nieprawomocny, więc senator jest niewinny.
Rozumiem, że z przyzwoitości, bo to bardzo dobry i przyzwoity człowiek, postanowił nie obciążać klubu tą historią, ale będzie dalej w sądzie domagał się tego, żeby sprawiedliwości stało się zadość
— mówiła Łoboda.
Wygaśnięcie mandatu senatorskiego
Wygaśniecie mandatu senatorskiego powoduje, że w okręgu z którego senator został wybrany muszą odbyć się przedterminowe wybory. Inaczej jest w Sejmie, gdy w miejsce posła, któremu wygaszono mandat wchodzi następna osoba z listy.
Zakaz sprawowania mandatu parlamentarnego przez osobę skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne został wpisany w 2009 roku do konstytucji - była to jedna z dwóch dotąd nowelizacji ustawy zasadniczej z 1997 roku.
CZYTAJ TAKŻE: Finał afery z obsadzaniem stanowisk w NIK. Kwiatkowski i Bury skazani na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata!
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746738-kwiatkowski-straci-mandat-senatora-klub-juz-go-zawiesil
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.