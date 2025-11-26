WIDEO

Żenujący spektakl ws. koszuli premiera. Jakub Stefaniak wyszedł przed szereg i broni Tuska. Próbował żartować, ale wyszło... no właśnie

Donald Tusk, Jakub Stefaniak / autor: PAP/Paweł Supernak/X
Donald Tusk, Jakub Stefaniak / autor: PAP/Paweł Supernak/X

Jakub Stefaniak, polityk PSL i zastępca szefa KPRM wyszedł przed szereg i stanął w obronie krytykowanej powszechnie, nieodpowiedniej stylizacji premiera Donalda Tuska podczas oficjalnej wizyty w Angoli. Ludowiec zrobił to, choć sami politycy formacji Tuska nie kwapią się, żeby wziąć w obronę swojego partyjnego szefa.

Przypomnijmy, że premier Donald Tusk wyszedł do angolańskich oficjeli w błękitnej koszuli i bez krawata.

Stefaniak wyszedł przed szereg

Stefaniak pozował przed lustrem i w nieautentycznie żartobliwym stylu próbował bronić premiera Donalda Tuska, zrzucając oczywiście winę na… opozycję.

Krawat dobrze, włosy dobrze, czy dobrze wyglądam? Dobrze jestem ubrany? Słuchajcie to bardzo ważne, bo ostatnio burza w sieci, afera błękitnej koszuli. Pan premier wyszedł z samolotu i miał błękitną koszulę

— mówił.

Znowu politycy prawicy się ośmieszyli, bo oczywiście nie zapamętali, albo nie zauważyli swoich mankamentów, jeśli chodzi o modowe. Drogie „szafiarki”, już ciszej, już naprawdę ciszej, ale z drugiej strony to ja się cieszę, bo jeżeli czepiacie się niecieskiej, błękitnej koszuli pana premiera, to znaczy, że innnych, poważniejszych spraw nie jesteście w stanie się czepiać

— powiedział Jakub Stefaniak.

Czyżby polityk PSL chciał się zasłużyć premierowi Tuskowi, by ten wyciągnął go z tonącego okrętu ludowców na pokład KO?

maz/X

