Jakub Stefaniak, polityk PSL i zastępca szefa KPRM wyszedł przed szereg i stanął w obronie krytykowanej powszechnie, nieodpowiedniej stylizacji premiera Donalda Tuska podczas oficjalnej wizyty w Angoli. Ludowiec zrobił to, choć sami politycy formacji Tuska nie kwapią się, żeby wziąć w obronę swojego partyjnego szefa.
Przypomnijmy, że premier Donald Tusk wyszedł do angolańskich oficjeli w błękitnej koszuli i bez krawata.
Stefaniak wyszedł przed szereg
Stefaniak pozował przed lustrem i w nieautentycznie żartobliwym stylu próbował bronić premiera Donalda Tuska, zrzucając oczywiście winę na… opozycję.
Krawat dobrze, włosy dobrze, czy dobrze wyglądam? Dobrze jestem ubrany? Słuchajcie to bardzo ważne, bo ostatnio burza w sieci, afera błękitnej koszuli. Pan premier wyszedł z samolotu i miał błękitną koszulę
— mówił.
Znowu politycy prawicy się ośmieszyli, bo oczywiście nie zapamętali, albo nie zauważyli swoich mankamentów, jeśli chodzi o modowe. Drogie „szafiarki”, już ciszej, już naprawdę ciszej, ale z drugiej strony to ja się cieszę, bo jeżeli czepiacie się niecieskiej, błękitnej koszuli pana premiera, to znaczy, że innnych, poważniejszych spraw nie jesteście w stanie się czepiać
— powiedział Jakub Stefaniak.
Czyżby polityk PSL chciał się zasłużyć premierowi Tuskowi, by ten wyciągnął go z tonącego okrętu ludowców na pokład KO?
CZYTAJ TEŻ:
— Co za wstyd! Angolczycy podjęli Tuska z honorami, a ten nawet nie założył marynarki. Burza w sieci. „Jak wujas na poprawinach”
— Dobitny komentarz. Morawiecki bezlitośnie o pogniecionej koszuli i tiktokach premiera: „Ten urząd to nie kabaret, panie Tusk!”. WIDEO
— Tusk w Angoli, a nie na rozmowach pokojowych w Genewie. Bielan: Gdy przychodzi co do czego, Polski nie ma. „Upokarzające”
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746736-wyszedl-przed-szereg-stefaniak-probuje-bronic-premiera
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.