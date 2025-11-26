Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski ujawnił, że hejter na X działający pod pseudonimem Morgenstern616 to Kamil Rudziński, dyrektor generalny Fundacji Myśli Demokratycznej, której jednym z założycieli jest obecny wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. Teraz Lasek w nieprzekonujący sposób spróbował się wytłumaczyć. Doczekał się riposty ze strony autora tekstu.
W związku z nowymi publikacjami red. Szymona Jadczaka stałem się obiektem fali hejtu oraz insynuacji przypisujących mi działania, których nigdy nie podejmowałem. Czuję się w obowiązku krótko i jasno to wyjaśnić. Szanuję pracę dziennikarską i dorobek red. Jadczaka. Jednak w tym przypadku sposób formułowania pytań z zawartą tezą, a także wykorzystanie tylko części udzielonych odpowiedzi uważam za niewłaściwy i prowadzący do zniekształcenia faktów. A są one proste: poza Jackiem Liberskim, z którym widywałem się wyłącznie prywatnie w ramach współpracy z Klubem Swobodnej Myśli i nigdy nie rozmawiałem na tematy służbowe, w tym te związane z CPK, nie znam osób wskazywanych w materiale red. Jadczaka, a co za tym idzie, nigdy nie kontaktowałem się z nimi, ani nie przekazywałem im jakichkolwiek informacji
— napisał na platformie X Maciej Lasek.
Po objęciu funkcji pełnomocnika rządu ds. CPK zakończyłem współpracę z Fundacją Myśli Demokratycznej i Klubem Swobodnej Myśli, co zostało zresztą odnotowane w materiale red. Jadczaka. Materiał red. Jadczaka został wykorzystany przez moich przeciwników politycznych do ataków personalnych. Nawet jeśli nie było to intencją autora, skutkiem jest szkalowanie mnie i niesprawiedliwe oskarżanie o działania, z którymi nie mam żadnego związku. Nie godzę się na przypisywanie mi czynów, których nie popełniłem, ani na podsycanie hejtu kosztem prawdy. Hejtu, z którym walczy również red. Jadczak
— dodał wiceminister infrastruktury z KO.
„Ktoś z Was kłamie”
Do wpisu Laska odniósł się Jadczak.
Ktoś z Was kłamie. Bo pan Liberski wprost mówi, że spotykał się z Panem w ministerstwie 19 marca 2024 i rozmawialiście o sprawach fundacji. Pan nadal jest w radzie tej fundacji, więc spoczywa na Panu między innymi nadzór nad jej działalnością. Czyli na przykład nad tworzeniem nowych oddziałów i zatrudnianiem w nich dyrektorów. Takich jak Kamil Rudziński
— zauważył Szymon Jadczak, nawiązując do sprawy zatrudnienia hejtera.
Kwestię, dlaczego Morgenstern616 zaczął nagle pisać o nieprawidłowościach dotyczących działek pod budowę CPK, niecałe cztery tygodnie po tym, jak Pan się o tym dowiedział, powinny wyjaśnić służby, np. ABW. Tak samo powinna zostać wyjaśniona kwestia, dlaczego zwlekał Pan z zawiadomieniem prokuratury ws. sprzedaży działki, aż doszło do utraty kluczowych dowodów. To już Pan z Donaldem Tuskiem powinien też przegadać. Żenującego sposobu komunikacji z Pana strony nie chce mi się nawet komentować
— zakończył swój wpis dziennikarz Wirtualnej Polski.
