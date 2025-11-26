„Mam duży dystans do wszelkich sondaży. Zachęcałbym do tego, aby się cofnąć kilka miesięcy wstecz, chociażby na czas kampanii prezydenckiej, wtedy również były publikowane sondaże dotyczące dzisiaj już prezydenta Karola Nawrockiego, jak był notowany przez wiele, wiele tygodni, miesięcy, gdzie znajdował się, można powiedzieć, pod kreską, poza podium. Wręcz sugerowano, że to inni kandydaci przeskoczą Karola Nawrockiego w tym wyścigu prezydenckim. A nic takiego się nie stało. Dzisiaj Karol Nawrocki jest Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.
