Na platformie X doszło do ostrego starcia między posłanką PiS Anna Krupką, byłą wiceminister sportu, a posłem Konfederacji Przemysławem Wiplerem. Poszło o… autorstwo pomysłu organizacji Igrzysk Olimpijskich w Warszawie w setną rocznicę Powstania Warszawskiego.
Cieszę się Panie Prezydencie Rafale Trzaskowski, iż podjął Pan inicjatywę przedstawioną na ostatnim Kongresie Programowym PiS w Katowicach. Tym bardziej, że to ja jestem jej autorką. W tym miejscu chciałabym zadeklarować pełne wsparcie ze strony naszego środowiska politycznego dla tej idei. Szczególnie w tych ciężkich czasach sport powinien łączyć, a nie dzielić
— napisała Anna Krupka, reagując na wpis prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o tym, że stolica ubiega się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Na ten wpis zareagował Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, co rozpoczęło ostrą wymianę między nim a posłanką PiS.
Pani Minister jak widać przyznaje się do autorstwa inicjatywy, nawet jeśli powtarza po swoim byłym szefie przeszło 2 lata później. Własność intelektualna w PiSie to chyba pojęcie obce, a dla chwili chwały jesteście w stanie okradać kolegów z ich pomysłów
— stwierdził Wipler.
Sądzę, że mój były szef, a według pańskiej nomenklatury obecny podwładny nie potrzebuje adwokata, tym bardziej tak kiepskiego jak Pan. Nie uzurpuję sobie prawa autorstwa pomysłu Igrzysk Olimpijskich w Polsce, ani nawet Igrzysk Olimpijskich samych w sobie. Przypominam tylko, że kilka tygodni temu na naszym kongresie programowym przedstawiłam pomysł Prawa i Sprawiedliwości dotyczący uhonorowania Warszawy w setną rocznicę Powstania Warszawskiego największą imprezą sportową na świecie. W moim wypadku nie są to tylko puste słowa i czcze hasła, tylko konkrety, za którymi idzie ciężka praca. Chociażby jutro również w tej sprawie mam spotkanie z Prezesem PKOI. Tym bardziej smuci mnie, że to akurat Pan Panie Pośle, nie wziął sobie do serca słów o szukaniu wspólnych wartości, a nie dzielących nas różnic. Natomiast chciałabym wierzyć, że pańscy szefowie z Konfederacji wykażą się zdrowym rozsądkiem, a nie prywatą
— zareagowała Krupka.
„Hasło Pani ukradła, a poza nim jest wielkie NIC”
Akurat widziałem to Pani wystąpienie na kongresie. Na sam koniec powiedziała Pani o inicjatywie igrzysk na stulecie powstania, o której wcześniej mówił wielokrotnie Kamil Bortniczuk. Poza hasłem nie podała Pani dosłownie żadnego konkretu, żadnej aktywności, żadnej pracy wykonanej w tym kierunku. Więc wygląda na to, że hasło Pani ukradła, a poza nim jest wielkie NIC. Adwokatem jestem tutaj prawdy i uczciwości, a nie kogokolwiek personalnie. Powinna Pani wykorzystać okazję do milczenia w tej sprawie, bo każdy kolejny wpis tylko obnaży Pani pustkę. Wszyscy wiemy, że o sporcie ma Pani ledwie blade pojęcie, a ministrem może być czegokolwiek, byle być
— ripostował poseł Konfederacji.
Proszę nie atakować ministra Bortniczuka za brak „konkretów, aktywności”, brak „pracy wykonanej w tym kierunku”. Jako że Prawo i Sprawiedliwość traktuje ten projekt niezwykle poważnie, został on włączony do przygotowywanego przez nas programu. I w najbliższych tygodniach i miesiącach będą przedstawiane jego konkrety, łącznie z harmonogramem czasowym jak i finansowym. Natomiast fakt, że akurat to Pan chce mnie personalnie, a przede wszystkim kłamliwie zdyskredytować świadczy przede wszystkim o braku instynktu samozachowawczego. Wszak gdybym była na Pana poziomie, to zapytałabym, jakie kwalifikacje do recenzowania takiej, a nie innej osoby na stanowiska ministra sportu ma osoba, która z tą dziedziną życia ma tyle wspólnego, że ćwiczyła pady na ulicy Mazowieckiej
— odpowiedziała Wiplerowi Krupka.
Pani kompetencje w sporcie są powszechnie znane. Po Sejmie od dawna chodzi anegdota, że już jako wiceminister sportu pytała Pani urzędników: „a co to takiego ten biathlon?”. Gdyby Pani miała odpowiadać że Igrzyska w Polsce obawiam się, że zamiast letnich byłyby zimowe…
— uderzył w posłankę PiS Wipler.
Jeśli miałabym się opierać na plotkach krążących po Sejmie, rekomendowałbym Pana Posła na pełnomocnika tych Zimowych Igrzysk… wszak określenie miłośnik białego szaleństwa zobowiązuje
— ripostowała w równie ostrym stylu Krupka.
tkwl/X
