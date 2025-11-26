„Doskonale znamy mechanizm wprowadzania tego typu rozwiązań - na spokojnie, małymi kroczkami. Jeszcze niedawno niektórzy mówili, że niemożliwe, aby Unia Europejska próbowała nam narzucić tego typu rozwiązania. Dzisiaj będą się podpierać wyrokami” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Elżbieta Rafalska, była europoseł PiS i była minister rodziny, pracy i polityki społecznej, komentując orzeczenie TSUE ws. uznania małżeństw jednopłciowych i narrację premiera Donalda Tuska w tej sprawie.
Premier Donald Tusk powiedział dzisiaj przed posiedzeniem Rady Ministrów ,w kontekście orzeczenia TSUE o uznaniu małżeństw jednopłciowych, że nie jest tak, że Unia „może nam cokolwiek w tej kwestii narzucić”. Podkreślał jednak z drugiej strony, że orzecznictwo europejskich trybunałów będzie przez Polskę respektowane.
Elżbieta Rafalska ocenia, że jest to typowe mydlenie oczu.
To bardzo niejednoznaczna wypowiedź Donalda Tuska. Jeżeli decyzje Unii Europejskiej i TSUE będą w tym zakresie respektowane, to znaczy, że przyjmuje ten wyrok i go akceptuje. Najważniejszym w Polsce obowiązującym aktem prawnym jest konstytucja, która jednoznacznie określa co jest związkiem małżeńskim
— mówi.
Moim zdaniem nie ma tu żadnych dywagacji. Po prostu w Polsce nie możemy akceptować związków jednopłciowych. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości
— zaznacza.
Tu musimy być jednoznaczni. Gdyby tak się stało, to w kwestiach dalece przekraczających kompetencje i uprawnienia Unii Europejskiej, zaczęto by wprowadzać swoje porządki prawne w zakresach związanych z rodziną, wartościami, z tym, co jest fundamentem funkcjonowania państwa polskiego
— uzupełnia Elżbieta Rafalska.
Metoda salami
Premier wspominał też, że uznanie małżeństw jednopłciowych ma dotyczyć tylko tych, którzy mieszkają w innych państwach europejskich, a jednocześnie wskazywał, że będzie w Polsce finalizowana ustawa o statusie osoby najbliższej.
Doskonale znamy mechanizm wprowadzania tego typu rozwiązań - na spokojnie, małymi kroczkami. Jeszcze niedawno niektórzy mówili, że niemożliwe, aby Unia Europejska próbowała nam narzucić tego typu rozwiązania. Dzisiaj będą się podpierać wyrokami
— podkreśla.
Premier mówi o tym, że dotyczy to tych, którzy mieszkają poza granicami, a jutro, że absolutnie wszystkich, bo przecież wszyscy jesteśmy członkami Unii Europejskiej i jak można tu różnicować obywateli
— wskazuje b. minister.
Nie można dać się nabrać na tego typu pokrętną argumentację. Tu musi być nasze jednoznaczne stanowisko
— apeluje Elżbieta Rafalska.
maz
