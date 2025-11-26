Marian Banaś odniósł się - w swoim stylu - do doniesień medialnych o tarciach w Prawie i Sprawiedliwości i były prezes NIK twierdzi, że to „ostatnia faza rozkładu”. „To otworzy przestrzeń dla normalnej, patriotycznej prawicy na bazie Ruchu Naprawy Polski Mariana Banasia” - napisał na portalu X. Komentarze w Internecie pokazują, że Polacy nie podeszli do zapowiedzi Banasia zbyt poważnie…
Nowa partia Banasia?
Sytuację wewnątrz PiS - opisywaną medialnie - skomentował były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.
Media donoszą o kolejnych konfliktach w PiS. Podobno na celowniku prezesa znalazła się frakcja Mateusza Morawieckiego. Ich partia wchodzi więc w ostatnią fazę rozkładu. To otworzy przestrzeń dla normalnej, patriotycznej prawicy na bazie Ruchu Naprawy Polski Mariana Banasia
— napisał na portalu X.
Partia Banasia - komentarze
Reakcje na zapowiedź Banasia są raczej inne od tych, które były prezes NIK oczekiwał…
Czy to profil satyryczny?
— zastanawiał się poseł PiS Dariusz Matecki.
Ruch Naprawy Polski Mariana Banasia. Na to wszyscy czekają z wypiekami
— dworował były szef Gabinetu Politycznego MSWiA Michał Prószyński.
Przykre, że byli prezesi NIK mają dziś tak złą prasę
— skomentował dziennikarz WP Michał Wróblewski.
Ciebie już nie ma, pajacu
— stwierdził Max Hübner.
Warto przypomnieć, że w 2023 roku wypłynęły tak zwane „Taśmy Banasia”, na których ówczesny szef NIK mówił, żeby jak najmocniej osłabić PiS.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/746718-banas-zapowiada-partie-takich-reakcji-sie-nie-spodziewal
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.