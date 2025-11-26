Komentarze

Banaś wieszczy koniec PiS. Były prezes NIK snuje wizje o własnej prawicowej partii, Internet nie dowierza. "Czy to profil satyryczny?"

Były szef NIK Marian Banaś / autor: Fratria
Marian Banaś odniósł się - w swoim stylu - do doniesień medialnych o tarciach w Prawie i Sprawiedliwości i były prezes NIK twierdzi, że to „ostatnia faza rozkładu”. „To otworzy przestrzeń dla normalnej, patriotycznej prawicy na bazie Ruchu Naprawy Polski Mariana Banasia” - napisał na portalu X. Komentarze w Internecie pokazują, że Polacy nie podeszli do zapowiedzi Banasia zbyt poważnie…

Nowa partia Banasia?

Sytuację wewnątrz PiS - opisywaną medialnie - skomentował były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.

Media donoszą o kolejnych konfliktach w PiS. Podobno na celowniku prezesa znalazła się frakcja Mateusza Morawieckiego. Ich partia wchodzi więc w ostatnią fazę rozkładu. To otworzy przestrzeń dla normalnej, patriotycznej prawicy na bazie Ruchu Naprawy Polski Mariana Banasia

— napisał na portalu X.

Partia Banasia - komentarze

Reakcje na zapowiedź Banasia są raczej inne od tych, które były prezes NIK oczekiwał…

Czy to profil satyryczny?

— zastanawiał się poseł PiS Dariusz Matecki.

Ruch Naprawy Polski Mariana Banasia. Na to wszyscy czekają z wypiekami

— dworował były szef Gabinetu Politycznego MSWiA Michał Prószyński.

Przykre, że byli prezesi NIK mają dziś tak złą prasę

— skomentował dziennikarz WP Michał Wróblewski.

Ciebie już nie ma, pajacu

— stwierdził Max Hübner.

Warto przypomnieć, że w 2023 roku wypłynęły tak zwane „Taśmy Banasia”, na których ówczesny szef NIK mówił, żeby jak najmocniej osłabić PiS.

