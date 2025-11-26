„Nie jest tak, że UE nam cokolwiek może w tej kwestii narzucić. Jak wiecie, pracujemy nad własnymi przepisami prawa, które będą regulowały to w sposób, w jaki większość Polaków, poprzez większość parlamentarną, uzna za stosowne” - powiedział premier Donald Tusk przed dzisiejszym posiedzeniem Rady Ministrów. „Znów bełkot zamiast twardej obrony Polski i Polaków. Orzeczenie TSUE jest wprost sprzeczne z polską Konstytucją, oznacza obowiązek legalizowania małżeństw homoseksualnych w Polsce. NIE ma na to zgody!” - ocenił z kolei europoseł PiS Mariusz Kamiński.
Premier Donald Tusk mówił przed posiedzeniem rządu o finalizacji zakupu trzech nowoczesnych okrętów podwodnych.
Finalizujemy dziś kwestię zakupu trzech nowoczesnych okrętów podwodnych. Marynarka wojenna, polscy marynarze i właściwie wszyscy, którzy znają się na kwestiach bezpieczeństwa, w tym morskiego, czekali na to długie lata. To rzeczywiście chwila wagi wyjątkowej
— powiedział premier.
Zakup tych okrętów będzie oznaczał, zgodnie z zasadami, jakie przyjęliśmy z naszymi partnerami, inwestycje w polski przemysł stoczniowy. Okręty będą naprawiane w Polsce w razie potrzeby, wszystko z udziałem polskiego przemysłu
— zapewniał.
Nie będziemy też musieli czekać ze szkoleniem, bo mamy gwarancje możliwości szkolenia. (…) Nasze bezpieczeństwo i pozycja na Bałtyku będą zdecydowanie mocniejsze
— ocenił.
Wydatki na obronność
Szef rządu mówił również o programie SAFE i o przeznaczonych miliardach na Tarczę Wschód.
Blisko 44 mld euro zostanie przeznaczonych na zakup sprzętu dronowego, na Tarczę Wschód. To były wysiłki naszej dyplomacji przez długie tygodnie i miesiące. W końcu uzyskaliśmy tę jednoznaczną akceptację całej Europy, że Tarcza Wschód, tak jak nasza wschodnia granica, to wspólny obowiązek UE, i że Europa wreszcie zaczęła to traktować jako miejsce, gdzie inwestujemy europejskie pieniądze, a nie tylko nasze, polskie
— powiedział Donald Tusk.
To są też projekty kosmiczne, rozwój sztucznej inteligencji w obronności, cyberbezpieczeństwo i kryptobezpieczeństwo, program Bezpieczny Bałtyk, sprzęt dla wojska, Straży Granicznej i Policji
— dodał.
Istotny będzie w tych projektach komponent cyfrowy i także dzięki naszym zabiegom, będziemy mogli sfinansować z tytułu programu SAFE także drogi i linie kolejowe, które mają bezpośredni związek z bezpieczeństwem państwa polskiego
— uzupełnił.
Małżeństwa jednopłciowe
Donald Tusk odniósł się też do orzeczenia TSUE ws. respektowania małżeństw jednopłciowych zawartych na terenie UE.
Poprosiłem premiera Sikorskiego o przygotowanie informacji na temat konsekwencji wyroku trybunału dotyczącego małżeństw homoseksualnych. Upraszczam, mówię w skrócie, powstało już bardzo wiele teorii, dużo emocji, zrozumiałych. Ten temat jest bardzo dzielący opinię publiczną, nie tylko w Polsce. Chciałbym więc uspokoić wszystkich państwa
— mówił.
Nie jest tak, że UE nam cokolwiek może w tej kwestii narzucić. Jak wiecie, pracujemy nad własnymi przepisami prawa, które będą regulowały to w sposób, w jaki większość Polaków, poprzez większość parlamentarną, uzna za stosowne
— zapewniał szef polskiego rządu.
Status osoby najbliższej
Premier obiecał przy tym, że sfinalizowane zostaną prace nad projektem ws. statusu osoby najbliższej.
Prace nad projektem dotyczącym statusu osoby najbliższej, bo tak ten projekt się nazywa, toczy się już w harmonijny sposób i będziemy je finalizować. Kwestia dotyczy małżeństw zawieranych przez ludzi mieszkających poza Polską, w innych krajach europejskich i taka jest Europa. Będziemy oczywiście respektować werdykty, wyroki trybunałów europejskich, także w tej kwestii i powtarzam, one dotyczą tych wszystkich, którzy mieszkają w innych państwach europejskich
— zaznaczył premier.
Kiedy przybędą do Polski, będziemy musieli i będziemy chcieli traktować ich z pełnym respektem, ale też zgodnie z przepisami polskimi. Pragnę wszystkich uspokoić, nie pierwszy raz mamy do czynienia z takim wyzwaniem, jakim jest wyrok i interpretacja tego czy innego trybunału europejskiego. Będziemy stali na straży, aby pozycja Polski w Europie była silna, a to oznacza także respektowanie trybunałów, ale równocześnie wszędzie tam, gdzie rozstrzygać o sprawach musi państwo narodowe i prawo krajowe, będziemy się trzymać tej zasady
— dodał Donald Tusk.
„Znów bełkot”
Do słów premiera Tuska odniósł się europoseł PiS i b. szef MSWiA Mariusz Kamiński, który zarzucił mu, że operuje pustosłowiem i nie broni interesów Polaków.
Ktoś go w ogóle rozumie? Tusk: W sprawie małżeństw homoseksualnych Unia niczego nie może nam narzucić, dlatego będziemy respektować orzeczenie unijnego Trybunału. Będziemy działać zgodnie z orzeczeniem, ale także według polskiego prawa. Taka jest Europa… Znów bełkot zamiast twardej obrony Polski i Polaków. Orzeczenie TSUE jest wprost sprzeczne z polską Konstytucją, oznacza obowiązek legalizowania małżeństw homoseksualnych w Polsce. NIE ma na to zgody!
— napisał na X Mariusz Kamiński.
